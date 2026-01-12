OVAKAV SPEKTAKL SE NE PROPUŠTA! Milica Mitrović najavila pravu žurku u Eliti za doček SRPSKE NOVE GODINE

Direktorka zabavnog programa Televizije Pink, Milica Mitrović, na svom Instagram profilu najavila je spektakularnu žurku u rijalitiju „Elita“ povodom dočeka Srpske Nove godine, u utorak 13. januara odmah nakon Amidži šoua.

Sudeći po slici koju je Milica objavila, gledaoce i učesnike očekuje noć prepuna iznenađenja, vrhunske zabave i nezaboravne atmosfere, kakvu samo TV Pink ume da priredi.

„Elita“ je i do sada bila poznata po glamuroznim proslavama i nezaboravnim žurkama, a najava direktorke zabavnog programa Pinka jasno stavlja do znanja da će predstojeći doček nadmašiti sva očekivanja.

Gledaoci mogu da očekuju veče puno iznenađenja i vrhunske zabave te nema sumnje da će i takmičarima Elite i gledaocima kraj malih ekrana doček Srpske nove godine biti nezaboravan, a da će Televizija Pink i ovog puta postaviti nove standarde kada je televizijski spektakl u pitanju.

Autor: N.B.