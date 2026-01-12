AKTUELNO

Domaći

OVAKAV SPEKTAKL SE NE PROPUŠTA! Milica Mitrović najavila pravu žurku u Eliti za doček SRPSKE NOVE GODINE

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Direktorka zabavnog programa Televizije Pink, Milica Mitrović, na svom Instagram profilu najavila je spektakularnu žurku u rijalitiju „Elita“ povodom dočeka Srpske Nove godine, u utorak 13. januara odmah nakon Amidži šoua.

Sudeći po slici koju je Milica objavila, gledaoce i učesnike očekuje noć prepuna iznenađenja, vrhunske zabave i nezaboravne atmosfere, kakvu samo TV Pink ume da priredi.

„Elita“ je i do sada bila poznata po glamuroznim proslavama i nezaboravnim žurkama, a najava direktorke zabavnog programa Pinka jasno stavlja do znanja da će predstojeći doček nadmašiti sva očekivanja.

Gledaoci mogu da očekuju veče puno iznenađenja i vrhunske zabave te nema sumnje da će i takmičarima Elite i gledaocima kraj malih ekrana doček Srpske nove godine biti nezaboravan, a da će Televizija Pink i ovog puta postaviti nove standarde kada je televizijski spektakl u pitanju.

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

MILICA MITROVIĆ NAJAVILA SPEKTAKL! Elita se uskoro vraća na male ekrane, ovo do sad nije viđeno: Sezona devet će sigurno biti nešto sasvim drugačije!

Domaći

OD SUTRA SE U ELITI SVE MENJA: Bela kuća postaje bogata za još jednog člana, a VANREDNO UBACIVANJE ostaviće sve bez reči! NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO

Domaći

OD VEČERAS SE U ELITI SVE MENJA: Bela kuća postaje bogatija za još jednog člana, a VANREDNO UBACIVANJE ostaviće sve bez reči!

Domaći

HITNO OBAVEŠTENJE! Ovo je novi datum početka emitovanja Elite 9, oglasila se Milica Mitrović!

Domaći

'OVAJ MOJ LUDI ŽEKS VERUJE DA ĆE SUTRA...' Milica Mitrović otkrila šta će Željko uraditi ukoliko NE ISPUNI OVAJ USLOV - Pala opklada! (VIDEO)

Domaći

OVOME SE NIJE NADAO! Nakon što je Milica čestitala Željku rođendan EMOTIVNIM VIDEO SNIMKOM, sada mu je priredila još jedno IZNENAĐENJE! (VIDEO)