Obećavao si joj posao, pa si očekivao da budeš vođa: Jovana pecnula Boru i izazvala njegov gnev, on na granici da aktivira vređalicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da ostane imun!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Aleksandri Jakšić.

Nismo imali s*ks, samo smo vodili ljubav: Janjuš pred svima opet posprdao advokaticu, ona kipti od besa! (VIDEO)

- Srednji budžet Aleksandra Jakšić. Mi smo imale svađe, ali iskreno ne mislim ništa loše o tebi kao pre - rekla je Jovana, ali je Bora prekinuo:

- Strašno, ovo je strašno - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Očekivao je da će on biti vođa jer je obećavao Ivi posao na Redu - rekla je advokatica.

- Kakav posao? Šta će nam čistačice, imamo ih već. Ona je čistačica - rekao je Bora.

PREFESIONALAC! Jovana krenula da priča o Aniti i Relji Popoviću, Luka je ZBUNIO JEDNOM REČENICOM I PREKINUO IZLAGANJE! Ona poručila: Otkopaj rupu i na

- Boro, pokazao si takav kompleks da je to strašno. Stavite Boru za vođu jedne nedelje - rekao je Mića.

- Ugasite joj bubicu - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aleksandra, ja sam se tebi izvinila jer smatram da sam pogrešila. Nisi bila vulgarna kao ovi ljudi ovde, nisi mi dirala dete i to cenim - rekla je advokatica.

Prevarila si sto porodica u Francuskoj za radne vize: Alibaba razvezao jezik i unakazio Jovanu, obelodanio sve mračne tajne njene prošlosti! (VIDEO)

- Ti si jedina osoba kojoj sam sve oprostila i zaboravila jer smatram da si bila nova i pogubljena. Uvek ću ti reći šta mislim, a ako imamo sukob mišljenja onda to znači da i ako se posvađamo to ne znači da nećemo nastaviti da se družimo - rekla je Jakšićka.

- Kada te Luka branio od Jakšićke i svih to si zaboravila i sad mu dala mali budžet - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

