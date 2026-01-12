Žene su mu popile mozak, čovek je prolupao: Nakon što je Bora podivljao zbog Takija, pozvali smo Marinkovića, nije štedeo reči

Bora Santana, tokom sinoćnjeg intervjua sa Darkom Tanasijevićem, žestoko je udario na Radomira Marinkovića Takija, oca Maje Marinković, a ekipa portala Pink.rs odmah je stupila u kontakt sa Takijem, kako bi čuli njegov sud o Borinim rečima!

Bora je, naime, govoreći o tome da je ipak bio u pravu za to da su Filip Đukić i Maja Marinković imali intimne odnose van rijalitija, pre nekoliko godina, žestoko udario na Takija Marinkovića, s obzirom na to da su se suočili tokom novogodišnjih poseta.

- Tek ću ja sa Takijem da popričam. Šta on misli da je uhvatio Boga za ku*ac, da se ja plašim Takija i Maje?! Ko je on, Taki?! Koji je ku*ac Taki?! Ima da mi se izvini, ko će da ga spasi od mene, nego poštujem mnogo Maju. On kao Dači priča: "dođi pu*i ku*ac", treba da mi se izvini, a ne da mi se mangupira i da mi glumi majmuna tu. Šta ima da iznese za mene?! Što je došao po Deniz Dejm?! Nemoj ja da pričam za njega. Moji drugari su njegovi drugari - rekao je Santana.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Takijem, koji je dao svoj sud o ovim Borinim rečima za naš portal.

- Nemam pojma o čemu priča, čovek je prolupao, ove žene su mu popile mozak! Podhitno mora da se smiri...Ne znam o čemu on priča, to će sve da mi kaže u lice kada me bude sreo. Ja o njemu nikada ništa loše nisam rekao, bio sam mu na svadbi, na rođendanu i na slavi i u dobru i u zlu sam bio tu za njega, ne znam o čemu priča, niti imam šta loše da kažem za njega - rekao je Taki za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić