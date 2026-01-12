Maja Marinković, u novogodišnjoj noći, nije uspela da odoli Filipu Đukiću, pa su se tako poljubili i imali intimni odnos, a nakon saznanja da je Filip odao Maju Aniti Stanojlović otkrivši da su bili intimni i u spoljnom svetu, besan kao ris, za Pink.rs se oglasio njen otac, Taki Marinković!

Filip i Maja su, naime, nekoliko nedelja unazad negirali da među njima postoji nešto više od prijateljstva, već su govorili da su samo energetski slični, pa da zbog toga prisnije igraju na žurkama, pa su potom sami sebe demantovali u novogodišnjoj noći. Naime, njih je sve vreme Uroš Stanić spajao, a nakon nekoliko čašica više, njih dvoje su se smuvali, a potom u rehabilitaciji završili ispod jorgana i imali sek*ualni odnos!

Nešto kasnije, saznalo se da je Anita Stanojlović ipak pričala istinu kada je govorila da su Filip i Maja i u spoljnom svetu imali intiman odnos, što je Filip rekao Aniti dok su bili u spoljnom svetu i što Maja, kako i sama kaže, shvata kao ogromnu izdaju. Takođe, "utorak devojke" koje su bile sa Đukićem, sada su nikad žešće udarile po Marinkovićevoj, s obzirom na to da Filip nije stao iza Maje, tačnije, nije je zaštitio za crnim stolom, što je njima dalo zeleno svetlo da se bace u napad na Maju.

Ovim povodom, kontaktirali smo Takija, Majinog oca, koji nije štedeo reči na Filipov račun i nije krio koliko je besan na njega zbog onoga što je uradio.

- On je nikakav šmeker! Čovek bez stava, bez karaktera i bez ičega! Ja nemam pojma da su oni bili zajedno, Bora je znao i kao moj prijatelj mi nije rekao. Džentlmeni takve stvari ne rade, ne priča se s kim si bio. On nema kodeks beogradskog šmekera, Anđelo je godinu i po dana bio sa Anitom, da bi on došao drugi dan i spavao sa njom u krevetu do njega, a isto je pokazao da je nikakav šmeker, kada mu je Bebica svašta rekao, on je sedeo i plakao. Ipak Bebica tu devojku voli najviše na svetu, a on je ljubi pored njega, neke stvari se ipak ne rade - rekao je Taki za naš portal.

Autor: Nikola Žugić