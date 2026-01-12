Nikada me ne posluša, pa posle KUKA: Marko Đedović otkrio šta on zna o navodnoj aferi Anite i Relje, pa se osvrnuo na SKANDAL s krštenja male Barbare: Terza je otac i treba da bude na KRŠTENJU svog deteta

Prethodnih nekoliko dana, domaću javnost uzdrmao je skandal na krštenju male Barbare, ćerke Milice Veličković i Bore Terzića Terze, kada je Terza isteran iz crkve na Bežanijskoj kosi u kojoj se Barbara krstila, kao i detalji navodne afere pevača Relje Popovića i Anite Stanojlović letos u Budvi, što je za naš portal sada prokomentarisao Marko Đedović!

Na samom početku intervjua, upitali smo Marka kako gleda na detalje navodne afere Relje Popovića i Anite Stanojlović iz Budve, a o kojima se Anita, kako je Dača rekao, poveravala Virijeviću.

- Što se afere Relje i Anite tiče, Anita je svojim odgovorima i ponašanjem jasno pokazala da su bili zajedno. Meni se nije poveravala i ne znam ništa o tome, komentarišem njeno ponašanje koje jasno ukazuje da su bili zajedno. Sad, šta je tu tačno, niko bez dokaza ne može da tvrdi ili bez priznanja druge strane tj. Relje. Ali, ako je istina, žao mi je Nikolije u svemu tome, ali ja ne bih mogao da podnesem da neko priča na ovakav način o nekome s kim sam u braku i imam decu, mislim na Nikoliju. Jako neprijatno i ružno i što se Anite tiče, jasno kao dan. Ali neverovatno mi je da Relja to sebi dozvoli, pakao - rekao je Marko Đedović.

"Oni nasred krštenja pričaju o Sofiji, pakao!"

Marko se, za portal Pink.rs, osvrnuo i na skandal i dramu koja se dogodila na krštenju Miličine i Terzine ćerke Barbare, kada je Milica isterala Terzu, oca svoje ćerke, iz crkve, a kako je izgledalo celo ovo krštenje, pogledajte u nastavku:

Marko je istakao da na njihov odnos gleda užasno, te je i otkrio da se čuo sa Milicom dok se sve to dešavalo i da ju je, kako kaže, savetovao, ali da ona to nije uvažila.

- Pa na njihov odnos gledam užasno. Dopisivao sam se sa Milicom dok se sve dešavalo i smirivao je i davao joj, po ko zna koji put, normalne savete koje ona opet nije uvažila i prošla kako je prošla. Nejasno mi je sve, deluje mi kao da su ona i Terza još u vezi, pa kao raskidaju, pa se trve preko deteta. Terza je otac tog deteta i treba da bude na krštenju i to sam i Milici rekao i da bude gospođa i dostojanstvena i nikada me ne posluša, pa posle kuka. Isto je tako bilo kad je bilo za Aneli, pa sad vidimo kako prolaze i one i druženja i sve što pričaju, užas za dve majke, do jučerašnje drugarice. Al da se vratim na Terzu, deluje mi da Milica i dalje voli Terzu(što nije greh i ima pravo) i da sve ovo radi iz povređenosti, oni nasred krštenja pričaju o Sofiji, pakao! - rekao je Djedović, a potom je nastavio:

A što se snimanja tiče, smešno mi je polemisati o tome, jer je to lep povod, lep čin, za koji ljudi plaćaju da se snimi, snimaju kamere mnogo veće zvezde na pričešću, krštenjima, venčanjima u crkvi, a sa druge strane nebulozno je da su dete pravili pred kamerama i svima nama koji smo prisustvovali tu, a da kao neće da je krste pred kamerama. Pričam samo o logici stvari. Mislim da lični odnosi Terze i Milice treba da se odvoje od deteta i dokle god ne bude tako imaće haos u kome će samo dete ispaštati. Roditelji moraju da se pomire sa jednom činjenicom kad dobiju dete, a to je da postoji neko bitniji od njih od trenutka dobijanja deteta. Očigledno se ne mire s tim i tako prolaze i oni i dete. Nažalost, Milica me nikada nije poslušala kad sam joj pričao hladne glave i uvek je imala problem, žao mi ali tako je

Autor: Nikola Žugić