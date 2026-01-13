AKTUELNO

Hoće da kazni njega, ali kažnjava sebe: Jovana Govedarica razvezala jezik o Milici Veličković, pa joj preporučila da hitno ode kod psihoterapeuta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Šok šokova!

U emisiji ''Pitam za druga'', voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su Diu Kostić i Jelenu Govedaricu koje su govorile o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Da li ste vi ispratile krštenje Terzine i Miličine ćerke? - upitao je Panda.

Foto: RED TV Printscreen

- Ja sam ispratila. Ovde je jedini problem njeno neprihvatanje situacije koja joj se dogodila i nije postavila granice. Kada se moja majka razvela, njen novi muž nije dozvolio da mi ne viđamo našeg tatu. Naš očuh je rekao mojoj mami: ''Pusti ih da budu s tatom, kada budu porasle same će doneti odluku''. To se ljudima događa svaki dan da se raziđu. Šta njoj znači da li će on doći s devojkom na krštenje ili ne? Kažnjava ga, ali ovo je i njena kazna. Moraće da ide kod psihoterapeuta jer ukoliko to ne uradi, biće u ovom kolu trideset godina. Ona unutar sebe nije dozvolila da pređe preko ovoga - rekla je Govedarica.

- Ja se slažem s vama jer sve to isto mislim. Mi u suštini kad se ne pomirimo s nekim stvarima iz prošlosti, možemo da imamo problem u budućnosti - rekla je Dia.

Foto: RED TV Printscreen

- Kod nje je vidljiva žal i patnja, ali ona ima samo priliku da se s tim suoči i da prihvati - rekla je Govedarica.

- Njoj je najveći problem što je on sa Sofijom jer da on nije sa Sofijom, njoj ništa ne bi bio problem - rekla je Dia.

- Ona je problem jer ima problem sama sa sobom zato što ne prihvata iskustvo kroz koje je prošla - rekla je Govedarica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

