Meni je duša čista: Matora definitivno stavila tačku na prijateljstvo sa Karićem, nikad mu neće oprostiti muvanje sa Anitom! Najavila suočavanje sa Erminom (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević na samom početku večeri dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi sa njom porazgovarao o njenom propalom prijateljstvu sa Stefanom Karićem.

- Meni Munja nikad nije bio prijatelj, to je glupo što je on rekao. I taj dan me je pecnuo. Ima pravo tako da misli. Ne može da se poredi moje i Munjino. Neke stvari koje sam uradila prema Munji nisu okej, ali ja njemu nisam skinula Stefani. Stefan je ušao sa stavom prema svima nama. Meni nisu normalne takve stvari. Je l' trebam lažno da pružim ruku? Meni je Ivan rijaliti drug, zamisli ja da se iz osvete prem đedoviću dopisujem sa Jelenom. Nije normalno! Da je to bila i neka moja druga bivša devojka isto bih zamerila. Ne želim da me neko dovodi u situaciju da komentariše naše drugarstvo. Meni je čista duša! Ne želim više da pruža nikome lažnu priliku. Rekla sam da čekam da uđe i zato mu se nisam javila. Ja ne kažem da sam najbolja, ali u ovoj situaciji nisam ništa uradila. Jedva čekam da popričam i sa Erminom, da vidim gde sam aj to stala na stranu Site. Ja sam Kristinu pitala u kom sam ja sukobu sa njom. Devojka me nazvala i rekla da to nije istina. Nit sam čula, nit sma prenosila - rekla je Matora.

- Da li si verovala Aniti? - pitao je Milan.

- Nisam - rekla je Matora.

- Nije verovala, verovala je Stefanu. Ni ja joj nisam verovala - rekla je Dragana.

- Videla sam da on mene nikad nije ni doživljavao tako, videla sam to po kodeksima. Očigledno nismo isto gledali na drugarstvo. Ja sam sigurna da Osman i Kristina nemaju ništa sa tim. Za mene sam ja u dobrim odnosima sa njima. Ako oni ne žele da nastave druženje, Bože moj. Meni bi bili krivi svi, i Sofija i Đedović i svi u toj priči. Stefan je ušao jasno sa stavom, a njima to nije dovoljno. Čim ti prebacuješ devojci, znači da tebe to kopka. Stefan ih je pitao zašto to rade, ako njemu veruju. Ja znam da ne bih bila iskrena. Za devet godina imam tri devojke koje sam volela. Volela sam Sanju, Anitu i sad Draganu, ali moram da priznam da sam i Stefani volela iako nije velika ljubav bila, ali čim smo to uradile bilo mi je stalo. Posle svega imam tri prijatelja i smatram da je to zaista dosta.

Autor: A.Anđić