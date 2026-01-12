AKTUELNO

Domaći

Rastavio Kariće na proste činioce! Anđelo dočekao svojih pet minuta, pa bez zadrške opleo po Stefanu! Posebna poniženja sačuvao za Osmana: Ko je sad blam Zvezdare? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi progovorio o sukobu Jovane Tomić Matore i Stefana Karića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnoge stvari su došle na moje! Kad sam ja ušao u priču sa Sanjom, Stefan je rekao da ga je blam što sam ja sa Zvezdare. Mogu da prozivaju samo i on i Osman na TikToku. Matora i Stefanu bili mnogo veći prijatelji nego Matora i ja. Ti si išla sa njegovim roditeljima, tj. ocem na more. Ti i ja smo se videli dva puta za pet godina. Nisam ga uvredio, jer nemam potrebe da vređam. Došlo je sve na moje. Koga je sad sramota? Sad je došlo da Stefan i Osman pričaju sve to o Matoroj, a mene su prozivali što sam se ja smuvao sa Anitom. Eto dokle dolazi, njima je najlakše da prozivaju. Naravno da ju je muvao. Znamo za mnoge dvojke gde sam ga baš iskpoštovao. Ne bavim se ljudima koji imaju prkeo 60 godina i bave se TikTokom. Ovo sa Anitom možda ima veze i sa mnom, a ne samo sa Matorom. Je*i ga, nije mu prošlo. Bili smo korektni dok nisam čuo da me napolju potkačio zbog Anite. Sve za šta su me prozivali su oni uradili, tj. Stefan. Ne znam koja je situacija sa Sofijom, ali verujem da je i tu hteo neki bliži kontakt, ali mu nije prošlo ni tu. Opravdanje mu je bilo da je hteo da napakosti. Milena je spremna sa svima da se pomiri i spusti loptu jer su joj dovoljne dve lepe reči - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekla u "Narod pita" sve što sam imala. Pretila nikome nisam, nek objasni Stefan da li sa pretila. On je pripiz zvao u četiri ujutru. On je za mene završena priča. Moj i njegov odnos je bio dobar čitavu sezonu - rekla je Milena.

- Milena nema veze sa tim porukama i on to sad zna. Milena nema veze sa tim - ubacila se Sofija.

- Kad smo izašli napolje ostali smo u korektnim odnosima. Kod mene su ostale njegove papuče. Rekla sam mu da svrati sa devojkom i bude dva - tri dana, koliko hoće. On nikad nije rekao direktno vezano za Sofiju. Đedović vodi sa njim svoje ratove i mene to ne interesuje. On je ovde govorio da kad ga je cela nacija osuđivala, Marko nije, a šta se posle desilo ne znam. On je meni samo rekao: "Mogla si da me pozoveš". Ja sam sa Stefanom završila bilo koju priču. Anđelo znam ja što ti skakućeš - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde reci! - rekao je Anđelo.

- Marko bije svoje bitke, mene ne interesuje - rekla je Milena.

- Znači prešli ste preko toga što ste jedno drugom rekli sve najgore - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić

