Ne mešaj mene, u tom trenutku... Sofija prekorila Terzu jer joj prebacuje Karića, on pokazao zube (VIDEO)

Šok!

Bora Terzić Terza odvojio se sa Sofijom Janićijević, te joj je tom prilikom zamerio ponašanje prema Stefanu Kariću.

- U tom trenutku me je bole ku*ac za tebe, a on ti je drug, ne mešaj mene! Možeš sada da mi zameriš ako mu sada budem pisala - rekla je Sofija.

- Mogu da ti zameram jer mu pružaš ruku. Ispala si folirant, jer si ga namestila, tako si mu rekla, pa mu pružaš ruku - rekao je Terza.

- Kakve veze ima to?! Meni on ne smeta, ja ne osećam ništa loše - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić