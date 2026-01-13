AKTUELNO

Zadruga

Ne mešaj mene, u tom trenutku... Sofija prekorila Terzu jer joj prebacuje Karića, on pokazao zube (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Bora Terzić Terza odvojio se sa Sofijom Janićijević, te joj je tom prilikom zamerio ponašanje prema Stefanu Kariću.

Foto: TV Pink Printscreen

- U tom trenutku me je bole ku*ac za tebe, a on ti je drug, ne mešaj mene! Možeš sada da mi zameriš ako mu sada budem pisala - rekla je Sofija.

- Mogu da ti zameram jer mu pružaš ruku. Ispala si folirant, jer si ga namestila, tako si mu rekla, pa mu pružaš ruku - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakve veze ima to?! Meni on ne smeta, ja ne osećam ništa loše - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

