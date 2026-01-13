Obezbeđenje uletelo munjevitom brzinom: Bora totalno podivljao, izvređao i polio advokaticu kao nikad (VIDEO)

Karambol!

Voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Mitić, poznatiju kao Jovanu advokaticu, kako bi odabrala svoje potrčke.

- Neka ustane Sofija, neka ustane Milan, Asmin, Bora Santana. Gde je Miljana Kulić?! Neka ustane i Miljana, Uroš Stanić, Vanja Živić, Milena Kačavenda, Miki Dudić. Neka ustane Luka Vujović, neka ustane Aneli, Janjuš i Teodora i na kraju, Filip Đukić...Neka odmah sednu Filip i Sofija, neka sedne Miljana, Miljanu sam podigla, dala sam joj mali budžet samo zbog onoga što je izgovorila na Božić. Neka sedne i ovaj patološki lažov od dva metra, neka sedne i Milena Kačavenda. Neka sedne i Vanja, neka sedne i Aneli. Neka sednu Miki i Teodora Delić. Neka sedne splačina na dve noge, ljudsko pomije, kanta za pomije, kontejner od čoveka na dve noge. Neko plače od muke, a neko od osmeha jer nema šta drugo. Neka sedne i Asmin! Neka sedne i sin od moje dugogodišnje prijateljice, Luka...Prva osoba koju večeras šaljem u izolaciju, a to je Uroš!

- Je*aću ti sina onog tvog buljavog - urlao je Bora.

- U izolaciju šaljem Boru Santanu i Uroša Stanića - rekla je Jovana.

- Ja ću ti sestru ka*ati, mrtvu mamu i sina - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić