Karambol ne prestaje! Bora i advokatica se čašćavaju kao nikad: Umreće ti tata za Svetog Savu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Bora Santana i Jovana advokatica nastavili su sukob u dvorištu, te su tako pljuštale uvrede na sve strane.

- Onoj ku*vi Ivi ću da je*em mater samo da je vidim. Kako ću sinu da ti sv*šim sinu u brkove?! Je*aću ti tatu, umreće ti tata za Svetog Savu - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bulj*šu, hvataš se sa gejem za Božić - rekla je advokatica.

- Ku*vo bolesna, je*aću ti sina u brkove. Usred Minhena ti ka*am sestru onu bolesnu što je bila ovde - rekao je Bora.

- Tebi nemaju šta da psuju, kada ništa nemaš - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrtvog ti sina je*em, umro ti je sin, nisu ti javili - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

