Ja sam isteran iz crkve kao vernik i pravoslavac: Terza roni suze nakon skandala sa Milicom! Izbacila ga s ćerkinog krštenja, on priznao: Sanjam malu svaki dan, pričali su da mi tu nije mesto (VIDEO)

Muk u kući!

Voditelj Milan Milošević na samom početku "Pretresa nedelje" porazgovarao je sa Terzom o skandalu, kada ga je Milica Veličković izbacila iz crkve.

- Afera o kojoj svi bruje, Terza je na najstrašniji način izbačen iz crkve, dok je pop pričao, Milica je sve vreme pričala o Sofiji, pričala je da je ku*vetina. Kako se sada osećaš kada si onako izbačen iz crkve - pitao je voditelj.

- Iskreno, ja moram da kažem da sam deo rijalitija...Govorila je da me se dete plaši. Drago mi je što si došao i to potvrdio, to je sve išlo uživo, ja sam morao da budem ozvučen...Iskreno, pismo kada je stiglo ovde, bio sam u šoku, kada sam krenuo već tamo ka garderoberu da se presvučem, oblile su me emocije. Teško mi je, čim krenem da pričam o tome, teško mi je i potresno. Jako se loše osećam i još ne mogu da dođem sebi. Ispada da mi ljudi prebacuju da ja zbog rijalitija nešto radim, da iskorišćavam nešto. Ja od kada sam imao razgovor sa njom na Elitoviziji, rekao sam da ništa loše neću reći o njoj. Činjenica je to da sam izbačen iz crkve! - rekao je Terza.

- Ona je govorila: "Idi kod ku*vetine, što me ne braniš dok me svi napadaju" - rekao je Milan.

- Govorila je kako je neki deda od 70 godina, neke gluposti priča. Pričala je o stvarima iz rijalitija dok pop krsti naše dete. Osećao sam se odbačeno. Pričao sam sa ljudima u kombiju, sve je bilo snimano. Ja sam čekao sve vreme, ona se parkirala ispred nas sa majkom i bakom. Oni su mi otvorili vrata, ona je uzela Barbaru i kako se okrenula ka meni, ja sam rekao "Barbara", ona me je besno pogledala, dete je okrenula i prošla je, ušla je u crkvu. Bio sam u šoku! Ona je već ušla u crkvu, bio je tu neko od njene familije, mislim da je ujak bio, tetka, strina, ja kako sam ulazio u ckrvu, ona je skočila odmah: "Šta si došao da snimate ovo?! Hajde m*š iz crkve, krštenje se neće održati", znamo da je Milica postala javna ličnost, beba se napravila u rijalitiju, govorili smo da je prva Pinkova beba! Ta starija gospođa je smirivala i Milicu...Ja sam joj dao poklon, ona je rekla: "Od tebe mi ništa ne treba". Hajde ja se pomerim, sa strane čekam. Kada je krenuo pop, ona je meni počela odmah da priča...Govorila mi je da neću ići na more, da će malu da mi da celo leto, da je ne branim ni od koga koji je pljuju. I ona ide, njoj govore i pokazuju joj bubicu. Izlazim ispred crkve, skidam ovu bubicu i oni mi kažu da moram da imam bubicu, ja je vraćam i ona meni: "Ološu, ozvučen si" i onda kreću napadi od drugarica i porodice: "Nisi dobrodošao ovde". I ona govori: "Znala sam da je ozvučen, zato sam to i pričala", ja sam rekao da se povučemo jer smo u crkvi. Ona govori da će parohija da je tuži jer je snimano. Nisam svoje dete držao, samo sam se slikao i dao sam je da se drugi slikaju. Ona unosi dete u kola, nije mi dala ni da se pozdravim sa njom, niko od mojih nije pozvan na krštenje, na krštenje mog deteta...Njeno ponašanje arogantno i taj stav, ono na Elitoviziji je mala maca, koliko je bila bezobrazna i arogantna. Užasno se osećam, iskreno, budim se, spavam malo, razmišljam. Svaki dan je sanjam od kada sam bio u crkvi, malu sanjam svaki dan - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić