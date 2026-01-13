KAJAĆE SE DOK JE ŽIVA! Milica Veličković na stubu srama nakon izbacivanja Terze sa Barbarinog krštenja, Sofija je žestoko patosirala: Ona je opsednuta sa mnom! (VIDEO)

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Milosavi Pravilović kako bi prokomentarisala to što je Milica Veličković izbacila Borislava Terzića Terzu iz crkve tokom krštenja njihove ćerke Barbare.

- Pop*zdela sam! Kajaće se dok je živa jer otac nije mogao da prisustvuje. Ovo sve ostaje zabeleženo. Meni je njega mnogo žao, i ja sam bila u braku - rekla je Milosava.

- Samo stavite u glavu da sam iz crkve izbačen - rekao je Terza.

- Ona je i dan danas zaljubljena u njega. Šta da se desilo obrnuto? Zna se da je to sveto mesto i strašno je da dođe do toga. Pojedini ljudi se raduju tuđoj nevolji. Ovd eje teška ljubomora i haos. Dete je u pitanju, nisu žene u pitanju! Beba je u pitanju! Meni je njega jako žao - rekla je Milosava.

- Ona je opsednuta sa mnom. Ne znam kako može da ti padne na pamet da pričaš u crkvi to. Krstiš jedno jedino dete prvi put, postoje običaji neki. To dete je moralo da plače, svako dete je plakalo na svom krštenju. Nije normalno da spominje mene. Ona i u toj situaciji pokušava da mu ogadi mene, a nije dostojanstvena kao ja. Ako sam ja verena za dedu, neka. Ja sam pričala novinarima da je ona bila sa starijim muškarcima. Fokus celog krštenja sam ja! Us*ala se u sve, u krštenje svog deteta, u njeno učešće ovde. Koliko god sam na nekog ogorčena najvgore mogu da opsujem majku nekome. Ja sam ga ispratila i bila sam presrećna što ide. Ja sam mu birala šta će da obuče. Ako joj više odgovara da šeta, nego da odemo na odmor može. Trebaju da je osude jer nije normalno da u crkvi spominješ nekoga i da se izražavaš vulgarno i i isteruješ čoveka koji ti je napravio dete. Šta se promenilo za četiti meseca? Je l' Barbara počela da skija? Mislila sam da će bar na taj dan da se isfolira, ali je pokazala da je ispala glupa - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić