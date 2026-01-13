AKTUELNO

Domaći

KAJAĆE SE DOK JE ŽIVA! Milica Veličković na stubu srama nakon izbacivanja Terze sa Barbarinog krštenja, Sofija je žestoko patosirala: Ona je opsednuta sa mnom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Terza dobio podršku u teškim danima!

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Milosavi Pravilović kako bi prokomentarisala to što je Milica Veličković izbacila Borislava Terzića Terzu iz crkve tokom krštenja njihove ćerke Barbare.

- Pop*zdela sam! Kajaće se dok je živa jer otac nije mogao da prisustvuje. Ovo sve ostaje zabeleženo. Meni je njega mnogo žao, i ja sam bila u braku - rekla je Milosava.

pročitajte još

Ja sam isteran iz crkve kao vernik i pravoslavac: Terza roni suze nakon skandala sa Milicom! Izbacila ga s ćerkinog krštenja, on priznao: Sanjam malu

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo stavite u glavu da sam iz crkve izbačen - rekao je Terza.

- Ona je i dan danas zaljubljena u njega. Šta da se desilo obrnuto? Zna se da je to sveto mesto i strašno je da dođe do toga. Pojedini ljudi se raduju tuđoj nevolji. Ovd eje teška ljubomora i haos. Dete je u pitanju, nisu žene u pitanju! Beba je u pitanju! Meni je njega jako žao - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Vratila mu milo za drago: Advokatica ponosna što je Boru izbacila iz takta, tenzija samo raste (VIDEO)

- Ona je opsednuta sa mnom. Ne znam kako može da ti padne na pamet da pričaš u crkvi to. Krstiš jedno jedino dete prvi put, postoje običaji neki. To dete je moralo da plače, svako dete je plakalo na svom krštenju. Nije normalno da spominje mene. Ona i u toj situaciji pokušava da mu ogadi mene, a nije dostojanstvena kao ja. Ako sam ja verena za dedu, neka. Ja sam pričala novinarima da je ona bila sa starijim muškarcima. Fokus celog krštenja sam ja! Us*ala se u sve, u krštenje svog deteta, u njeno učešće ovde. Koliko god sam na nekog ogorčena najvgore mogu da opsujem majku nekome. Ja sam ga ispratila i bila sam presrećna što ide. Ja sam mu birala šta će da obuče. Ako joj više odgovara da šeta, nego da odemo na odmor može. Trebaju da je osude jer nije normalno da u crkvi spominješ nekoga i da se izražavaš vulgarno i i isteruješ čoveka koji ti je napravio dete. Šta se promenilo za četiti meseca? Je l' Barbara počela da skija? Mislila sam da će bar na taj dan da se isfolira, ali je pokazala da je ispala glupa - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Na stubu srama: Ena raskinkala Draganinu igru, Terza šokirao sve i stao uz nju: Sa mnom ćeš da se družiš! (VIDEO)

Zadruga

Pakao mi je: Sofija i Ena jedna drugoj dale vetar u leđa nakon ljubavnih brodoloma (VIDEO)

Domaći

Crno na belo: Milica Veličković priložila dokaz Joci Novinaru o riziku za prevremeni porođaj! Ogorčena na Terznu porodicu nakon svega: Njih treba vređ

Domaći

Pala konačna odluka! Milica Veličković saznala za nove poglede Sofije i Terze, pa prelomila! (VIDEO)

Zadruga

Ovako se ne ponaša čovek koji voli: Terza na stubu srama, Sofija dobila vetar u leđa od cimera! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko: Bebica i Teodora zaratili zbog Terze, ona rešila da preseče jednom zauvek! (VIDEO)