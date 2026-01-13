Totalno rasulo!

Sinoć se u "Eliti 9" održana emisija "Pretres nedelje". Voditelj Milan Milošević na samom početku večeri dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi sa njom porazgovarao o njenom propalom prijateljstvu sa Stefanom Karićem.

- Meni Munja nikad nije bio prijatelj, to je glupo što je on rekao. I taj dan me je pecnuo. Ima pravo tako da misli. Ne može da se poredi moje i Munjino. Neke stvari koje sam uradila prema Munji nisu okej, ali ja njemu nisam skinula Stefani. Stefan je ušao sa stavom prema svima nama. Meni nisu normalne takve stvari. Je l' trebam lažno da pružim ruku? Meni je Ivan rijaliti drug, zamisli ja da se iz osvete prem đedoviću dopisujem sa Jelenom. Nije normalno! Da je to bila i neka moja druga bivša devojka isto bih zamerila. Ne želim da me neko dovodi u situaciju da komentariše naše drugarstvo. Meni je čista duša! Ne želim više da pruža nikome lažnu priliku. Rekla sam da čekam da uđe i zato mu se nisam javila. Ja ne kažem da sam najbolja, ali u ovoj situaciji nisam ništa uradila. Jedva čekam da popričam i sa Erminom, da vidim gde sam aj to stala na stranu Site. Ja sam Kristinu pitala u kom sam ja sukobu sa njom. Devojka me nazvala i rekla da to nije istina. Nit sam čula, nit sma prenosila - rekla je Matora i dodala:

- Videla sam da on mene nikad nije ni doživljavao tako, videla sam to po kodeksima. Očigledno nismo isto gledali na drugarstvo. Ja sam sigurna da Osman i Kristina nemaju ništa sa tim. Za mene sam ja u dobrim odnosima sa njima. Ako oni ne žele da nastave druženje, Bože moj. Meni bi bili krivi svi, i Sofija i Đedović i svi u toj priči. Stefan je ušao jasno sa stavom, a njima to nije dovoljno. Čim ti prebacuješ devojci, znači da tebe to kopka. Stefan ih je pitao zašto to rade, ako njemu veruju. Ja znam da ne bih bila iskrena. Za devet godina imam tri devojke koje sam volela. Volela sam Sanju, Anitu i sad Draganu, ali moram da priznam da sam i Stefani volela iako nije velika ljubav bila, ali čim smo to uradile bilo mi je stalo. Posle svega imam tri prijatelja i smatram da je to zaista dosta - navela je ona.

Voditelj Milan Milošević nakon Jovane Tomić Matore, dao je reč Aniti Stanojlović, kako bi prokomentarisala Stefana Karića i progovorila o njihovom dopisivanju i muvanju.

- Rekla si da je to jedno obično smeće, on je rekao Matoroj da je istina, ali da je rekao da je to radio zbog Đedovića. Kako ti to komentarišeš - pitao je Milan.

- Rekla sam da je smeće, s obzirom da su on i Stefan prijatelji, neću ga vređati. S obzirom da sam rekla da smo se dopisivali i da ljudi znaju da nisam htela da uđem i da gazim Anđela, mislila sam da se nećemo svađati, da smo bili ovakvi ili onakvi, želela sam na taj način da stanem na njegovu stranu i dokažem da su i drugi prijatelji loši. Ja sam bila sa Lukom Majčicom na tiktoku, on kaže: "Hajde da igramo u četvoro", odjednom se pojavljuje Ana i pojavljuje se Stefan. Ja nisam dobra ni sa Anom, nisam ni sa Stefanom i kako smo upalili meč, Stefan je bio u timu sa mnom, on je najnormalnije pričao sa mnom. Nisam imala nešto ni interneta kako treba, ušla sam posle par sati na tiktok i vidim da me je Stefan zapratio i vidim u inboksu da mi maše, kao "zdravo". Ja kažem Tamari: "Vidim ovog što mi maše" i ja sam ga zapratila i sada ću namerno i da uzvratim. On je počeo tu da piše, odmah sam rekla i Đedoviću i poslala mu skrinšotove i rekla: "Vidi ovu budalu, sada ću da ga navučem". Đedović je znao za svaku poruku, za svaki poziv. Ja sam mu dala broj, rekao mi je nešto kao: "Daj mi broj da se ne dopisujemo ovde", namerno sam, htela sam da se dopisujem. Nešto me je muvao, bila sam na Pinku, on kaže: "Hajde da te pokupim", ja sam rekla: "Ne pada mi na pamet, da neko slika", ja zvala Tamaru. Pitala sam ga: "Je l' tebi nije glupo jer sam bila sa tvojom najboljom drugaricom, da ti meni pišeš", on je rekao kao: "Ne, ona ima drugu devojku". Posle sam ga kulirala, on je počeo da šalje upitnike i da zove. U jedan, dva noću on zove i kao: "Mogli smo da idemo da jedemo" - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi progovorio o sukobu Jovane Tomić Matore i Stefana Karića.

- Mnoge stvari su došle na moje! Kad sam ja ušao u priču sa Sanjom, Stefan je rekao da ga je blam što sam ja sa Zvezdare. Mogu da prozivaju samo i on i Osman na TikToku. Matora i Stefanu bili mnogo veći prijatelji nego Matora i ja. Ti si išla sa njegovim roditeljima, tj. ocem na more. Ti i ja smo se videli dva puta za pet godina. Nisam ga uvredio, jer nemam potrebe da vređam. Došlo je sve na moje. Koga je sad sramota? Sad je došlo da Stefan i Osman pričaju sve to o Matoroj, a mene su prozivali što sam se ja smuvao sa Anitom. Eto dokle dolazi, njima je najlakše da prozivaju. Naravno da ju je muvao. Znamo za mnoge dvojke gde sam ga baš iskpoštovao. Ne bavim se ljudima koji imaju prkeo 60 godina i bave se TikTokom. Ovo sa Anitom možda ima veze i sa mnom, a ne samo sa Matorom. Je*i ga, nije mu prošlo. Bili smo korektni dok nisam čuo da me napolju potkačio zbog Anite. Sve za šta su me prozivali su oni uradili, tj. Stefan. Ne znam koja je situacija sa Sofijom, ali verujem da je i tu hteo neki bliži kontakt, ali mu nije prošlo ni tu. Opravdanje mu je bilo da je hteo da napakosti. Milena je spremna sa svima da se pomiri i spusti loptu jer su joj dovoljne dve lepe reči - rekao je Anđelo.

- Kad smo izašli napolje ostali smo u korektnim odnosima. Kod mene su ostale njegove papuče. Rekla sam mu da svrati sa devojkom i bude dva - tri dana, koliko hoće. On nikad nije rekao direktno vezano za Sofiju. Đedović vodi sa njim svoje ratove i mene to ne interesuje. On je ovde govorio da kad ga je cela nacija osuđivala, Marko nije, a šta se posle desilo ne znam. On je meni samo rekao: "Mogla si da me pozoveš". Ja sam sa Stefanom završila bilo koju priču. Anđelo znam ja što ti skakućeš - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću, kako bi prokomentarisao posetu Stefana Karića za Božić.

- Matora je tu sto odsto u pravu, ne radi se to o Aniti ili bilo kome, ako si joj drug, ne možeš da pišeš bivšoj devojci svoje drugarice. Onda je on zaljubljen u Đedovića?! Ja razumem Terzu, ima taj stav, možda ga voli, ali čim je on slao Sofiji srce ili vatrice, to je muvanje i to je to. Stefan kada je ušao kao Božić Bata, ličio mi je na Božić patuljka. Ja sam imao sukob sa Osmanom zbog Marka Đedovića, to smo Osman i ja izgladili. Vidiš da je Stefan pi*ka, kada izađem, neka mi to kaže u lice. Stefan je ljubomoran na mene još od sedmice, nikada nije hteo da komentariše Aneli i ja - rekao je Durdžić.

- Došao kao gospodin, zgazio te je jednom rečenicom - skočila je Aneli.

- On je došao da ponizi svoje najbolje prijatelje, on je pod jedan ponizio Aneli Ahmić, pa je ponizio i Luku...Trebao je da kaže: "Vi ste mene s njom povezivali, to nije istina". Rekla mi je Stanija da je pisao njoj. On po meni nije ispao mi muškarac, a ni Luka nije bio normalan - rekao je Asmin.

Bora Terzić Terza odvojio se sa Sofijom Janićijević, te joj je tom prilikom zamerio ponašanje prema Stefanu Kariću.

- U tom trenutku me je bole ku*ac za tebe, a on ti je drug, ne mešaj mene! Možeš sada da mi zameriš ako mu sada budem pisala - rekla je Sofija.

- Mogu da ti zameram jer mu pružaš ruku. Ispala si folirant, jer si ga namestila, tako si mu rekla, pa mu pružaš ruku - rekao je Terza.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao dolazak Stefana Karića u Belu kuću.

- Pozdraviću Stefana. Najveći akcenat je njegov odnos sa Matorom, Lukom i Terzom. Ne kažem da je dobra stvar da se dopsuje sa njenim bivšim, ali on nju ne smatra kao njegovog druga. On je pričao da rijaliti drugove ne smatra za ozbiljno. Zamerio bih mu i ja, ali on i ja nismo toliki prijatelji kao što ga je Matora veličala. On bi svaku tvoju devojku opalio. Ja Stefana znam devet godina i sa njim imam odnos kao od početka isti. Da je bila moja verenicu u tom trutku zvao bih odmah tu osobu da porazgovaramo. Evo kako je odreagovala Matora i to je bila ljubav. Matora je osećala veliku ljuba prema Aniti i oseća se pobređeno. Terza, ti si svakoga ubedio da te Sofija ne interesuje. Sofija se javila prva Stefanu i to je njena greška. Mene i dan danas interesuje šta je Sofija htela sa tim što mu je čestitala rođendan!? - rekao je Janjuš.

Voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Mitić, poznatiju kao Jovanu advokaticu, kako bi odabrala svoje potrčke.

- Neka ustane Sofija, neka ustane Milan, Asmin, Bora Santana. Gde je Miljana Kulić?! Neka ustane i Miljana, Uroš Stanić, Vanja Živić, Milena Kačavenda, Miki Dudić. Neka ustane Luka Vujović, neka ustane Aneli, Janjuš i Teodora i na kraju, Filip Đukić...Neka odmah sednu Filip i Sofija, neka sedne Miljana, Miljanu sam podigla, dala sam joj mali budžet samo zbog onoga što je izgovorila na Božić. Neka sedne i ovaj patološki lažov od dva metra, neka sedne i Milena Kačavenda. Neka sedne i Vanja, neka sedne i Aneli. Neka sednu Miki i Teodora Delić. Neka sedne splačina na dve noge, ljudsko pomije, kanta za pomije, kontejner od čoveka na dve noge. Neko plače od muke, a neko od osmeha jer nema šta drugo. Neka sedne i Asmin! Neka sedne i sin od moje dugogodišnje prijateljice, Luka...Prva osoba koju večeras šaljem u izolaciju, a to je Uroš!

- Je*aću ti sina onog tvog buljavog. Ja ću ti sestru ka*ati, mrtvu mamu i sina - urlao je Bora.

Žestoka svađa Jovane Advokatice i Bore Santane zatresla je Belu kuću. Voditelj Milan Milošević prekinuo je svađu na trenutak kako bi Jovana izabrala omiljenu osobu.

- U brkove ti je*em dete ono - vikao je Bora.

- Kome dete psuješ - skočila je Jovana.

- Milan je omiljena osoba - rekla je Jovana.

Bora Santana i Jovana advokatica nastavili su sukob u dvorištu, te su tako pljuštale uvrede na sve strane.

- Onoj ku*vi Ivi ću da je*em mater samo da je vidim. Kako ću sinu da ti sv*šim sinu u brkove?! Je*aću ti tatu, umreće ti tata za Svetog Savu - rekao je Bora.

- Bulj*šu, hvataš se sa gejem za Božić - rekla je advokatica.

- Ku*vo bolesna, je*aću ti sina u brkove. Usred Minhena ti ka*am sestru onu bolesnu što je bila ovde - rekao je Bora.

- Tebi nemaju šta da psuju, kada ništa nemaš - rekla je advokatica.

- Mrtvog ti sina je*em, umro ti je sin, nisu ti javili - rekao je Bora.

Bora Santana nastao je da divlja zbog Jovane advokatice i toga što ga je poslala u izolaciju sa Urošem Stanićem.

On je, nakon svađe sa njom, otišao u hotel, pa joj je tako demolirao hotel, porazbijao sve stvari i kompletnu sobu.

Voditelj Milan Milošević na samom početku "Pretresa nedelje" porazgovarao je sa Terzom o skandalu, kada ga je Milica Veličković izbacila iz crkve.

- Afera o kojoj svi bruje, Terza je na najstrašniji način izbačen iz crkve, dok je pop pričao, Milica je sve vreme pričala o Sofiji, pričala je da je ku*vetina. Kako se sada osećaš kada si onako izbačen iz crkve - pitao je voditelj.

- Iskreno, ja moram da kažem da sam deo rijalitija...Govorila je da me se dete plaši. Drago mi je što si došao i to potvrdio, to je sve išlo uživo, ja sam morao da budem ozvučen...Iskreno, pismo kada je stiglo ovde, bio sam u šoku, kada sam krenuo već tamo ka garderoberu da se presvučem, oblile su me emocije. Teško mi je, čim krenem da pričam o tome, teško mi je i potresno. Jako se loše osećam i još ne mogu da dođem sebi. Ispada da mi ljudi prebacuju da ja zbog rijalitija nešto radim, da iskorišćavam nešto. Ja od kada sam imao razgovor sa njom na Elitoviziji, rekao sam da ništa loše neću reći o njoj. Činjenica je to da sam izbačen iz crkve! - rekao je Terza.

- Ona je govorila: "Idi kod ku*vetine, što me ne braniš dok me svi napadaju" - rekao je Milan.

- Govorila je kako je neki deda od 70 godina, neke gluposti priča. Pričala je o stvarima iz rijalitija dok pop krsti naše dete. Osećao sam se odbačeno. Pričao sam sa ljudima u kombiju, sve je bilo snimano. Ja sam čekao sve vreme, ona se parkirala ispred nas sa majkom i bakom. Oni su mi otvorili vrata, ona je uzela Barbaru i kako se okrenula ka meni, ja sam rekao "Barbara", ona me je besno pogledala, dete je okrenula i prošla je, ušla je u crkvu. Bio sam u šoku! Ona je već ušla u crkvu, bio je tu neko od njene familije, mislim da je ujak bio, tetka, strina, ja kako sam ulazio u ckrvu, ona je skočila odmah: "Šta si došao da snimate ovo?! Hajde m*š iz crkve, krštenje se neće održati", znamo da je Milica postala javna ličnost, beba se napravila u rijalitiju, govorili smo da je prva Pinkova beba! Ta starija gospođa je smirivala i Milicu...Ja sam joj dao poklon, ona je rekla: "Od tebe mi ništa ne treba". Hajde ja se pomerim, sa strane čekam. Kada je krenuo pop, ona je meni počela odmah da priča...Govorila mi je da neću ići na more, da će malu da mi da celo leto, da je ne branim ni od koga koji je pljuju. I ona ide, njoj govore i pokazuju joj bubicu. Izlazim ispred crkve, skidam ovu bubicu i oni mi kažu da moram da imam bubicu, ja je vraćam i ona meni: "Ološu, ozvučen si" i onda kreću napadi od drugarica i porodice: "Nisi dobrodošao ovde". I ona govori: "Znala sam da je ozvučen, zato sam to i pričala", ja sam rekao da se povučemo jer smo u crkvi. Ona govori da će parohija da je tuži jer je snimano. Nisam svoje dete držao, samo sam se slikao i dao sam je da se drugi slikaju. Ona unosi dete u kola, nije mi dala ni da se pozdravim sa njom, niko od mojih nije pozvan na krštenje, na krštenje mog deteta...Njeno ponašanje arogantno i taj stav, ono na Elitoviziji je mala maca, koliko je bila bezobrazna i arogantna. Užasno se osećam, iskreno, budim se, spavam malo, razmišljam. Svaki dan je sanjam od kada sam bio u crkvi, malu sanjam svaki dan - rekao je Terza.

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Milosavi Pravilović kako bi prokomentarisala to što je Milica Veličković izbacila Borislava Terzića Terzu iz crkve tokom krštenja njihove ćerke Barbare.

- Pop*zdela sam! Kajaće se dok je živa jer otac nije mogao da prisustvuje. Ovo sve ostaje zabeleženo. Meni je njega mnogo žao, i ja sam bila u braku - rekla je Milosava.

- Samo stavite u glavu da sam iz crkve izbačen - rekao je Terza.

- Ona je i dan danas zaljubljena u njega. Šta da se desilo obrnuto? Zna se da je to sveto mesto i strašno je da dođe do toga. Pojedini ljudi se raduju tuđoj nevolji. Ovd eje teška ljubomora i haos. Dete je u pitanju, nisu žene u pitanju! Beba je u pitanju! Meni je njega jako žao - rekla je Milosava.

- Ona je opsednuta sa mnom. Ne znam kako može da ti padne na pamet da pričaš u crkvi to. Krstiš jedno jedino dete prvi put, postoje običaji neki. To dete je moralo da plače, svako dete je plakalo na svom krštenju. Nije normalno da spominje mene. Ona i u toj situaciji pokušava da mu ogadi mene, a nije dostojanstvena kao ja. Ako sam ja verena za dedu, neka. Ja sam pričala novinarima da je ona bila sa starijim muškarcima. Fokus celog krštenja sam ja! Us*ala se u sve, u krštenje svog deteta, u njeno učešće ovde. Koliko god sam na nekog ogorčena najvgore mogu da opsujem majku nekome. Ja sam ga ispratila i bila sam presrećna što ide. Ja sam mu birala šta će da obuče. Ako joj više odgovara da šeta, nego da odemo na odmor može. Trebaju da je osude jer nije normalno da u crkvi spominješ nekoga i da se izražavaš vulgarno i i isteruješ čoveka koji ti je napravio dete. Šta se promenilo za četiti meseca? Je l' Barbara počela da skija? Mislila sam da će bar na taj dan da se isfolira, ali je pokazala da je ispala glupa - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću, kako bi prokomentarisao to što je Milica Veličković izbacila iz crkve Terzu na dan krštenja njegove ćerke.

- Nije mi bilo dobro, video sam i na Terzi koliko je čekao taj dan. Ja sam u sličnoj situaciji, ali ja znam da meni to Aneli nikada ne bi uradila, da dođem u džamiju zbog Nore. Ja nikada nisam čuo da neko izbaci oca iz crkve, ja sam ponosan na njega što je bio toliko stabilan. Nije Sofija problem, problem je bila i Mina sigurno, pa bila je i Slađa Poršelina. Milica je pokazala sada kolika je nemajka, ona je već pokazala da je jeftina riba. Ja bih Sofiji dao savet kao drug, Sofija ima pravo da komentariše njen postupak, ali ti nju ne smeš da vređaš. Ja bih voleo da sam kao Terza, da ne vređam Aneli, Terza iskomentariše, nikad nije uvredio Milicu i onda ti ustaneš i zgaziš sve što je on uradio i rekao. Klekne, moli, ode u crkvu i izbace ga iz crkve, on ne sme da moli za dete - rekao je Asmin.

- Ona žena monstrum nije, ona je najstrašnije ponižena - dobacio je Stanić.

- Ti prvi ne voliš svoju majku, svog oca, ona je žena monstrum i svi koji su rekli Terzi: "Ma*š iz crkve" su monstrumi - rekao je Asmin.

- Naravno da je trebala da ga istera, ja je uvek podržavam. Ona je ostavljena na katastrofalan način, dok je bila trudna, iskorišćena, na tabletama dok je gledala Terzu kako se je*e sa Sofijom. Žena je sama iznela trudnoću, sama izašla iz porodilišta, sama odgajila tu dete, dok je on sve pare trošio na ku*vu, Milica mi je pokazivala poruke gde ju je nazivao dr*ljetinom, gde ga je molila da dođe po dete. Ti Majo nemaš pravo da komentarišeš, ti se je*eš za Novu godinu, ti si kao Sofija ista, videli smo šta si kačila kada se Aleksandra Nikolić porodila. Se*e mi se od tebe i branjenja ljubavnica. Ideš da praviš rijaliti u crkvi, m*š, ološu jedan! Niti se ponudio da da pare da se organizuje Barbarin rođendan, niti da brine o bebi, nego se saama borila za svoje dete - rekao je Uroš.

Posle toga reč je dobila i Maja Marinković.

- Svako ko misli Milici dobro neće komentarisati kao Uroš. Ona nije u pravu sada! Problem je Sofija. Da li je u tom trenutku bitnija sujeta prem Sofiji ili ljubav prema detetu? Meni je sramota da se neko isteruje iz crkve. Ja verujem da se ona brine o svom detetu, ali ne možeš da uništiš nekome nešto ako je toliko bilo jako. Ja prva nemam dete i oni ne znaju šta to znači. Imaš li ti dete? On brani Milicu po svaku cenu. Dete ne treba da ispašta - rekla je Maja.

- Ja ću uvek moju drugaricu braniti od vas smećara - rekao je Uroš.

- To je monstruozno da se tako izbaci iz crkve. Sofija je najveći problem. Ja vidim ljubav između njih dvoje i to je kraj svake priče. Dete zbog toga ne treba da ispašta - rekla je Maja.

- Jedino ne zameram Milici, ali svim drugaricama i svima koji su ga terali zameram. Blam blamova je da Sofiju spominje. Dete treba da ima oca! On je dete viđao preko leta. Ona nije smela da ga izbaci iz crkve. Jedan je krao ispred crkve, pop mu rekao samo da vrati apre i nije ga izbacio. Trebao je da kaže da neće ići dok ne uzme svoje dete u ruke. Treba dete da plače u crkvi i da ostane plač u crkvi - rekao je Bora.

Žestoko svađa Jovane Advokatice i Bore Santane se nastavila tokom reklama.

- Da si se dobro ka*ala se mužem ne bi te ostavio sa detetom od dve godine. Klečaće ti sin - rekao je Bora.

- Sa nulom ćeš izaći - rekla je Avokatica - nakon čega je polila Boru.

- Da pi*aju u usta sinu i tebi. Jesam li peder? - vikao je Bora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi prokomentarisala Miličino izbacivanje Terze iz crkve sa krštenja ćerke Barbare.

- Da se ne bijemo mi oko stavova, pustite da iznesemo svoje mišljenje. Da, da Milica ima pravo da mu zamera sve i da bude ogorčena, čak je meni nebitan i Terza, kako ona gleda na njega, koliko je bitna njena ljubav prema detetu. Stefani, u tom trenutku je uradila neku stvar, ja sam je podržala, na kraju krajeva će dete da kaže: "Mama zameram ti i toj devojci zameram to što je reagovala tako", ceo život ću da nosim taj krst ja, kao i Stefani. Barbara će da bude u dobrim odnosima s ocem, i umesto da ima lepu uspomenu sa krštenja, deca su pogana i loša, ima da izguglaju i da je zadirkuju. Veruj mi, tako će biti...Milici treba prioritet da bude dete, da jeste Sofija problem i ceo život će biti ogorčena, ima pravo da mu zameri šta ona hoće što se tiče njihovog odnosa, ali za deo svetog čina, treba da kaže: "Ja sam majka, ti si otac, tvoj odnos s detetom, moj odnos s detetom". Ja ga nisam tapšala po ramenu, ja sam mu rekla da ne treba da je vređa na Elitoviziji. Kada vidim ljude koliko se brecaju i da je on ovako smiren, ovo je njegova najveća veličina! Ovde pričate da Milica ne treba da izjavljuje takve stvari, ali isto tako, svi koji ste pristrasni za Sofiju, Milicu i Terzu, imate grešku. Meni se ne sviđa Sofijin stav, okej, jeste Sofija pretrpela uvrede, sve se slažem, ali u ovom trenutku, kao što Milici nisi trebala da budeš meta, tako tebi treba da bude ljubav prema Terzi jača. Meni je njegov stav mnogo bolji sada, ako neko ima prava da vređa i da kida u ovoj emisiji, to je Terza...Ako Milica nije prihvatila poklon Terzin, sve moje od krštenja što je ostalo, ja sam nasledila to, to je uspomena za mene, od kumova, oca. To je Barbarina uspomena, to nije Terzina, nije ona ta koja će da odlučuje o tome - rekla je Matora.

- Okej, ne mora da ide na more, ali ona njemu govori: "Ti ćeš čuvati dete", a izbacuje ga iz crkve. Nikada mi ne bi palo na pamet da napravim tako nešto. Ja sam rekla da Milica ima tu zlobu u sebi, ne može to da sakrije. Ona je videla to sve! Ja se ne bih stidela da dođu da snime taj čin, to je lepo sećanje, znala je šta radi tada. Napadala je mene ovde, prebacivali su mi da sam ljubomorna, a sada joj sve to smeta, sada ne želi javni život. Da je ne znam ko, da je najgori, da ima gađenje prema njemu, a uspostavlja se da nema nego joj je itekako stalo do njega, ona je nepoštovanje pokazala prema crkvi. Kako čujemo, posle su imali gala večeru, naručivali pesme. Smatram da se posprdala sama sa sobom i svojim detetom - rekla je Aneli.

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću.

- Terza je taj koji nikad nije išao protiv Milice, priznao je svoju grešku. Nikad nije spomenuo njenu prošlost. Kad je Milica ušla i postavila uslov da samo sa njom ne bude, on je to ispoštovao. Sofija je ispoštovala da je ne vređa. Terza je ponižen kad je došlo ovde da je ona bila sa Rajačićem. Ovo što je on rekao, nije samo uskraćen Terza nego cela porodica. Milica je bila napolju srećna koliko i Terza kad je nas zvao spolja na video poziv, oni su se smejali. Kakve su majke koje ne daju da otac prisustvuje krštenju? Osuđivali smo Matoru jer Terza ne prisustvuje krštenju, šta sad ne treba da osuđujemo što on nije bio na krštenju svog deteta?! Terza je pred ulazak znao za krštenje. Na veridi je Pink mogao da bude?! Šta ćeš ti u žiriju kad znaš da će to biti tema? Ne zaboravite da je Terza rekao: "Milice pristajem na sve". Ona je ovde govorila da Munja nije njegov prijatelj, da zajedno menjaju ribe, da bi Munja bio i sa Sofijom, a ona je bio pozvan na krštenje - rekao je Luka.

- Kako je meni bilo puno kad sam video sa Munja dolazi - rekao je Terza.

- Ja sam u šoku! Ona je trebala da stavi interes svog deteta ispred svega. Sam čin krštenja je mogao da se desi i naknadno. On nije pokojni, on j eživ. Zamisli čime se služe!? Kad je došlo pismo, on nije izašao sa čokoladom. Ovo je poniženje njega za vek i vekova. Ovim je potvrdila da nije dobra majka! Barbara je morala da bude jedan jedini prioritet u životu. Ne može Munja da zameni nikoga od njegove porodice. Svako dete plače, kvase se noge, poliva se, dete reaguje. Zamisli tu sprdnju za Munju po storijima kao on sa tatine strane. Ja ne mogu da zaboravim njenu rečeni: "Hoće da dođe i pije na moj račun". Da je opanak, čovek bi odreagovao. On nju ne može da brani, pokušava. On sve vreme spušta loptu, ali ona je sve zaradila sama. Dete će ostati trajno obeležebno. Žena je napravila samo takav fijasko. Ja nikad nisam čula da je neko nekoga iz crkve isterao - rekla je Kačavenda.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Hani Duvnjak, kako bi prokomentarisala Miličino ponašanje i izbacivanje Terze iz crkve.

- Dopisivale smo se jedno vreme, imala sam lepo mišljenje o njoj. Pričali smo o mom detetu i o Barbari, rekla mi je u jednom momentu da je imala probleme sa Terzinom porodicom, zato mi nije bilo jasno kada je rekla da ne zna da Sita priča da je moje dete zaostalo?! Ovde je ispalo kao da je Sofija došla na krštenje. Meni je to odvratno! Jesu Terza i Sofija napravili sr*nje, razumem da je besna, ali dete nije krivo. On treba da viđa dete, ovo kada je rekla da neće ići na more da će da čuva dete, ona kao da mu preti da će da čuva dete, kao da on neće?! Ja vidim u njemu da hoće da čuva dete - rekla je Hana.

- Zgrožena sam ponašanjem nje, svih tih ljudi koji su bili tamo. Nema niko pravo da nekoga marška i isteruje iz crkve. Najviše će ispaštati to dete, kada odraste, imaće priliku da vidi šta joj je majka priredila, on je pokazao koliko mu je stalo. Ona kada mi je pokazivala poruke i kada sam slušala njega, to je tačno ono što fali u prepiskama, da, mislim da je brisala - rekla je Mina.

- Smtram da je Munja bio kao prijatelj porodice njegovog prijatelja i došao je da se veseli krštenju prijateljeve ćerke. Mene ne intresuje šta fali Milici, nego šta fali detetu. Mi nismo nikakva plemenska zajednica niti zemlja koja nema svoj Ustav i svoja prava. Milica očito reže drvo na kom sedi. Milica je dobila autentičnost za ovim stolom, kada joj je to odgovaralo, ona se poziva na to, a sada kada ne odgovara, ona bi da ukine svo moguće javno mnjenje da niko ne vidi šta se dešava - rekao je Mića.

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću.

- Šta se desilo pa je Aneli udarila na tebe? - pitao je Milan.

- Aneli je klasično mene izdala po ko zna koji put. Njena glavna akrakteristika je nezahvalnost. Aneli je potpuno nezahvalna. Bitnije joj je učešće u rijalitiju i te neke stvari. Na kraju nominacija je rekla da joj se zamera kako je izdala Ivana, a na to ima uticaj njeno druženje sa Anđelom. On je neko ko je kriv u tome. Ona u celoj njenoj gunguli ne vidi da je sve ljude zgazila i pogazila. Ne mogu da verujem da je sve tek tako zabravila. Video sam da ponovo ćaska sa Asminom. On je sinoć poneo Aneli stvari iz izolacije. Ja sam bio neko ko je uvek stajao uz nju - rekao je Ivan.

- Čobvek odbijen u ljubavi - dobacio je Anđelo.

- Ja nisam odbijen u ljubavi. Jedina opcija joj je to da bude spas i izlaz. Nemamo šta da postupamo, ne komuniciramo. Ona je ušla ovde i rekla samo za mene i Lepog Miću, napolju je gledala dok smo je branili. Ne verujem da toj osobi sad ne značid a je osoba sa kojom se druži ne brani. Neka pliva sama ako joj je to super - rekao je Ivan.

- Mislim da je ovo njegov i Anđelov sukob. Mene nikad nije izdala intuicija kad se nekome ne sviđam. On mene ne gleda na taj način. Šta sam ja njemu napravila da se on tako ponaša prema meni?! Ja sam Anđelu rekla milion puta da ne komentariše tako. Ne mogu meni da se uporede Mića i Ivan. Ja njega nisam nijednom ove godine uvredila. Prošle godine sam mu znala reći sve, ovde godine ne niti imam potrebu. Ti si se družio sa Majom kad smo bile u najgorem odnosu - rekla je Aneli.

Svađa između Anđela Rankovića i Aneli Ahmić sa Ivanom Marinkovićem zbog Anelinog i Ivanovog kraha prijateljstva se nastavila u emisiji.

- Zbog toga si izgubila druga, je*iga. Meni da neko kaže da imam fan pejdž s nekim, rekao bih da mi se ona ne dopada, da mi je ona drugarica - rekao je Ivan.

- Eto koliko si ti ljut i besan, da ti čitaš šta piše. Ne, ti si go*no, ja neću biti ni u kakvoj vezi, ti predstavljaš sebe žrtvom u svom velikom prijateljstvu - rekao je Anđelo.

- Četiri godine sam ovde, družim se samo sa Matorom i Draganom, za razliku od tebe koji si prodao jednog druga, drugog druga, trećeg...Ti i Đedović ste sada prst i du*e - rekao je Ivan.

- Šta, šta me buni?! Meni je logično da mene pozdrave, nema tu mene šta da buni, vrlo sam jasan, samo nećeš da shvatiš - rekla je Aneli.

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- On je počeo da priča o tom prijateljstvu kao muškarac koji je odbijen, pa se pojavio Anđelo koji je sve uzeo. Njegova sumnja na zaljubljenost je počela od sedmice. On je potencirao na tome kako je ona njega izdvojila kao i Miću - rekao je Bebica.

- Nije bitno da li sam pokušao ili ne, bitno je da sam je jedini branio - rekao je Ivan.

- Ne, branio si je samo od Asmin. Pokušao si Aneli da dokažeš da joj Anđelo nije prijatelj, nego da je tu zbog podrške. Pokupavaš da budeš u temi - rekao je Bebica.

- S obzirom da znam da su se napolju se čuli stalno i da ga je stvarno stalno zvala, mislim da Aneli nije ni trebala da se druži sa Anđelom. Ivan se nije družio sa ljudima koji su u sukobu sa Aneli. On je odmah to trebao da joj zameri, ali je ćutao - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević podigao je Anastasiju Brčić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Borom Santanom.

- Šta se desilo između tebe i Bore, da si došla u spavaću sobu i onako mu zveknula šamarčinu - pitao je Milan.

- On je došao u naš krevet, nasilno je pokušao da me poljubi, rekla sam mu da sam završila sa njim jer mi je psovao majku. Završila sam sa njim kada je bila slava, to je to, kraj. Do sada sam mogla da trpim neke stvari, nema potrebe da mi prilazi. On je to veče imao ono njegovo neemancipovano ponašanje. Ovaj čovek je tu o meni ispričao istinu koju sam mu ja rekla i dodao, a predstavio me je kao internacionalnu ku*vu i ne znam kako može tako nešto da izmisli. Ja sam pitala Asmina: "Je l' znaš Ljabija iz Austrije", on je to spojio kako je moja majka branila da budem sa njim. On je spojio priču koja nema veze s tim - rekla je Anastasija.

- Ja sam zaljubljen u nju, ja nju volim i to sam sve uradio iz nemoći. NIje internacionalna ku*va, sve sam to ja izmislio, za bundevu sam namerno rekao jer me je vređala. Povredila me je, napravila mi je haos. Došao sam na slavu jer me je pozvala, hteo sam da budem tu uz nju, mnogo sam je idealizovao u početku. Ona je mene mnogo povredila, ja sam hteo njoj to da vratim...Boginji opraštam sve jer je oštećena u mozgu - rekao je Bora.

- Oštećen ti je ku*ac debilčino jedna, ja mislim da si ti oštećen spolja - rekla je Boginja.

Haos oko Bore Santane se nastavio, a obezbeđenje preplavilo Belu kuću.

- Kako da ne poludim na Takija, koji dođe ovde i govori, a ja gotivim Maju - rekao je Bora.

- Kako gotiviš kada pričaš ovde devojkama da se ja dr*giram?! Ma kakav gas - rekla je Maja.

- Šta je skočila?! Ova buljava neće da kaže - rekao je Bora.

- I lud čovek vidi da tebi prija Uroševa pažnja. Nisam rekla da si ti pe*er - rekla je Anastasija.

- Ti si sam dozvolio da ga ljubiš u usta i da mu pljuješ u usta. Da li si svestan šta si radio u pušionici - rekao je Terza.

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Dušici Đokić kako bi sa njom razgovarao o Asminu Durdžiću.

- Da li si ti u vezi sa Asminom? - pitao je Milan.

- Ne, nisam za sada. Desilo se jutors to što se desilo. Otišli smo u hotelj, poljubili smo se i zagrlili smo se. Ruke su bile iznad da ne bude da smo nešto radili. Meni je prijalo društvo sa njim. Nisam ga nikad gledala na taj način, ali ima neki iks faktor. Se*s nije bio, nije me ni uhvatio dole- rekla je Dušica.

- Ja i Dušica smo i pre mesec dana pričali. Juče sam je zaštitio. Nisam emocitvno slobodan za nešto dublje. Nismo imali se*s, imam kući mamu i ćerku. Si*u ima bombu! - rekao je Asmin.

- Ja ne vidim ništa loše u tome, ja to podržavam. Oni su lepi, mladi i slobodni. Ja sam odmah rekla da podržavam. Ona ima tu umirujuću energiju i idu mi dosta jedno uz drugo - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala svađu sa Viktorom Gagićem koju je imala jutros.

- Što si poludela na Viktora zbog Dušice - pitao je Milan.

- Umešao se, smatram da nije trebao. Juče je dobacio Asminu: "Gde su ti kodeksi?", onda Asmin nije čuo, pa je on ponovo dobacio: "Gde su ti kodeksi, to je moja bivša devojka?", ja sam mu onda rekla šta on ima da se petlja - rekla je Mina.

- Smatrao sam da je to obična šala, jer su oni provlačili moje neke kodekse. Ti i Terza ste provlačili moje kodekse, a ona nije bila sa Terzom - rekao je Viktor.

- Neslana šala u momentu kada ne treba da se dobaci, meni je to zasmetalo, ja ću odmah to da kažem, nego da mu kažem za pet dana. Razgovarali smo i rešili smo problem - rekla je Mina.

- Ja sam to stvarno shvatio kao zaj*banciju, mušku šalu i znam na šta je mislio, ja sam se nasmejao i namignuo mu. Ja kada sam Maji slao čokolade, okrenuli su se svi da je fejk, sada ovo sa Dušicom, onda pričaju da radim u inat Maji. Ti (Ivan) sada pokazuješ da si ljubomoran na mene zbog Aneli Ahmić - rekao je Asmin.

