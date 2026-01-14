AKTUELNO

Domaći

VOLI TE BRAT! Asmin dobio veliku podršku od Đanija, odmah se oglasio njegov otac Mustafa!

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com/Pink.rs/TV Pink Printscreen ||

Zapevao i dobro poznate reči svoje pesme.

Mustafa Durdžić, otac aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, veoma je aktivan na društvenim mrežama gde redovno podržava svog sina i komentariše sve njegove reakcije u rijalitiju.

Foto: pink.rs, facebook printscreen

Ovoga puta Mustafa je objavio snimak pevača Radiše Trajkovića Đanija, a Đani je ovom prilikom posvetio pesmu Asminu i uputio mu pozdrave.

- Evo za brata Asmina, za familiju. Voli brat - poručio je Đani, a potom zapevao pesmu "Svako nek svoju sreću bira".

Usledili su komentari podrške, a nema sumnje da je zbog ovoga najponosniji upravo Mustafa.

Autor: R.L.

#Asmin Durdžić

#Radiša Trajković Đani

