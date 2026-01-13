Majka me nije prepoznala, HEMATOM JE HTEO DA ME UGUŠI! Učesnica Elite otkrila detalje JEZIVE SAOBRAĆAJKE koju je preživela! Ova priča ledi krv u žilama! (VIDEO)

Naježićete se.

Dragana Stojančević pričala je Mileni Kačavendi o jezivoj saobraćnoj nezgodi koju je preživela pre nekog vremena.

- Imala sam težak udes, povredila sam glavu, imala sam hematom, imam posledice, boli me glava na promenu vremena. Ako ne popijem lekove odmah dobijem mučninu. Ako ne popijem odmah lek, posle mi ništa ne pomaže.

- To su migrenozne glavobolje - rekla je Kačavenda.

- Mene majka nije prepoznala u bolnici, imala sam svuda hematome po glavi. Hematom je hteo da me uguši - navela je Dragana.

- Je l' si proletela kroz šoferku - pitala je Milena.

- Bila sam iza suvozača, koliko smo se prevrtali proletela sam kroz šoferku - navela je Dragana.

Autor: R.L.