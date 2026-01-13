KAKAV APOLON SA ZVEZDARE, ON NE ŽIVI TAMO?! Karić žestoko uzvratio Anđelu i Asminu: Doći ću im tamo da proverim kolika im je dubina analnog otvora!

Poseta Stefana Karića učesnicima "Elite" za Božić uzburkala je atmosferu u Beloj kući, te se o njemu raspravljalo sinoć tokom "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem", a negativne reakcije izazvao je posebno kod Asmina Durdžića, Anđela Rankovića i Dača Virijevića, koji su žestoko opleli po njemu.

Stefan je juče, dok je trajao "Pretres nedelje", putem Instagrama poslao poruku hejterima - fotografiju gde pokazuje srednji prst, što su njegovi pratioci na Instagramu jasno shvatili kao odgovor neistomišljenicima iz "Elite".

Tim povodom kontaktirali smo Stefana, koji je kratko, u svom stilu, poručio:

Ako žele, ja ću da dođem u Dubiozu, da vidimo kolika je dubina čije dubioze, kolika je dubina analnog otvora Dače, Anđela i Asmina - rekao je on, a potom se osvrnuo na Asminov komentar da jedva čeka da mu u lice kaže neke stvari.

- Šta da mu kažem? Reći ću mu šta želi da čuje. Komentarisao sam ga kad su me pitali novinari. On me je pitao da li sam ga prozivao na mom profilu, a nisam - objasnio je Stefan.

Na pitanje da li i dalje smatra da je Anđelo Ranković bruka za Zvezdaru, čega se Ranković prisetio sinoć, rekao je:

- Kakva Zvezdara, on ne živi na Zvezdari? Zvezdara je širok pojam, zna se šta je Zvezdara. Ne znam ko ga je uopšte prozvao Apolonom sa Zvezdare - zaključio je Karić.

Žestoko ga prozvali u Eliti

Podsetimo, Anđelo je prošle noći u "Eliti" istakao da je Karić sada uradio još goru stvar od one za koju je njega svojevremeno prozivao.

- Mnoge stvari su došle na moje! Kad sam ja ušao u priču sa Sanjom, Stefan je rekao da ga je blam što sam ja sa Zvezdare. Mogu da prozivaju samo i on i Osman na TikToku. Matora i Stefanu bili mnogo veći prijatelji nego Matora i ja. Nisam ga uvredio, jer nemam potrebe da vređam. Došlo je sve na moje. Koga je sad sramota? Sad je došlo da Stefan i Osman pričaju sve to o Matoroj, a mene su prozivali što sam se ja smuvao sa Anitom. Eto dokle dolazi, njima je najlakše da prozivaju. Naravno da ju je muvao. Znamo za mnoge dvojke gde sam ga baš iskpoštovao. Ne bavim se ljudima koji imaju prkeo 60 godina i bave se TikTokom. Ovo sa Anitom možda ima veze i sa mnom, a ne samo sa Matorom. Je*i ga, nije mu prošlo. Bili smo korektni dok nisam čuo da me napolju potkačio zbog Anite. Sve za šta su me prozivali su oni uradili, tj. Stefan. Ne znam koja je situacija sa Sofijom, ali verujem da je i tu hteo neki bliži kontakt, ali mu nije prošlo ni tu. Opravdanje mu je bilo da je hteo da napakosti. Milena je spremna sa svima da se pomiri i spusti loptu jer su joj dovoljne dve lepe reči - rekao je Anđelo, dok je oštar bio i Durdžić, kao i Virijević.

- Matora je tu sto odsto u pravu, ne radi se to o Aniti ili bilo kome, ako si joj drug, ne možeš da pišeš bivšoj devojci svoje drugarice. Onda je on zaljubljen u Đedovića?! Ja razumem Terzu, ima taj stav, možda ga voli, ali čim je on slao Sofiji srce ili vatrice, to je muvanje i to je to. Stefan kada je ušao kao Božić Bata, ličio mi je na Božić patuljka. Ja sam imao sukob sa Osmanom zbog Marka Đedovića, to smo Osman i ja izgladili. Vidiš da je Stefan pi*ka, kada izađem, neka mi to kaže u lice. Stefan je ljubomoran na mene još od sedmice, nikada nije hteo da komentariše Aneli i ja - rekao je Durdžić.

Autor: D. T.