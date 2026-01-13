Tvoja majka nije umrla nego se osevapila, bolji od tebe su se kopali! Advokatica izrekla SALVU NAJSTRAŠNIJIH UVREDA Bori, od ovih reči se LEDI KRV U VENAMA! (VIDEO)

Užasne reči.

Jovana Mitić advokatica danas je izašla iz paba i naletela na Boru Santanu, pa je rešila da mu izrekne najgore moguće uvrede.

Santana je sve veme ćutao, dok ga je advokatica psovala i klela.

- Jednog dana izaći moraš, kunem ti se u one kosti koje si sinoć pominjao, kunem ti se, moja majka je živa, a tvoja nije umrla nego se osevapila, spasila se od tebe. Ovde će ti izaći svaki dinar, tek ćeš da se smeješ ali u zatvorskoj ulici. Kopile, kazno božija, moja je živa, a tvoja nije umrla nego se osevapila. Nećeš se najesti hleba, smrade bolesni. Za ono što si izgovorio sinoć, nema para, usraću ti se u život. Nema svadbe gde budeš pevao moji će te tući odraće te od batina. Kopao se manji nego što si se rodio. Idi majci na grob pokaj se, bolji su se od tebe kopali - vikala je Jovana.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.