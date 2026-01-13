AKTUELNO

Zadruga

Tvoja majka nije umrla nego se osevapila, bolji od tebe su se kopali! Advokatica izrekla SALVU NAJSTRAŠNIJIH UVREDA Bori, od ovih reči se LEDI KRV U VENAMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Užasne reči.

Jovana Mitić advokatica danas je izašla iz paba i naletela na Boru Santanu, pa je rešila da mu izrekne najgore moguće uvrede.

Foto: TV Pink Printscreen

Santana je sve veme ćutao, dok ga je advokatica psovala i klela.

- Jednog dana izaći moraš, kunem ti se u one kosti koje si sinoć pominjao, kunem ti se, moja majka je živa, a tvoja nije umrla nego se osevapila, spasila se od tebe. Ovde će ti izaći svaki dinar, tek ćeš da se smeješ ali u zatvorskoj ulici. Kopile, kazno božija, moja je živa, a tvoja nije umrla nego se osevapila. Nećeš se najesti hleba, smrade bolesni. Za ono što si izgovorio sinoć, nema para, usraću ti se u život. Nema svadbe gde budeš pevao moji će te tući odraće te od batina. Kopao se manji nego što si se rodio. Idi majci na grob pokaj se, bolji su se od tebe kopali - vikala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Venama ti teku fekalije: Gruja osuo rafalnu paljbu po Urošu, uputio mu salvu uvreda (VIDEO)

Zadruga

OBEZBEĐENJE JE ODVOJILO OD NJEGA! Advokatica pljunula Bebicu, sasuli jedno drugom SALVU UVREDA u lice! (VIDEO)

Svet

Kao u horor filmu! Otišao na pecanje, pa se izgubio magli: Njegova priča ledi krv u venama

Showbiz

Šokantna tajna kraljevske porodice: Na putovanjima nose sopstvenu krv i crninu – razlog ledi krv u venama

Showbiz

Život čuvene glumice ledi krv u venama! Silovali je pred mužem, a onda je obolela od karcinoma: Kada je shvatila ko je on ustvari, odmah se razvela

Zadruga

Razvezala jezik: Advokatica sručila brutalnu istinu Bebici u lice, od ovih reči mu nije dobro! Dača jedva dočekao da se ponovo obračuna sa Zoricom! (V