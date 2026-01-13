Sofija dobila šut-kartu: Terza saznao šta mu je radila iza leđa, pa je pred svima na brutalan način ostavio! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Marko Janjušević Janjuš započeo je igru, a prvo pitanje postavio je Borislavu Terziću Terzu.

- Zašto si se naljutio na Sofiju i zbog čega ste se posvađali? - pitao je Janjuš.

- Današnja situacija koja se desila, mala Sara mi je došla i rekla da mora da mi kaže da je Sofija pre mesec dana u kupatilu rekla da bi volela da ljubi zelene oči. Ponavlja se ovo što se desilo za Novu godinu i te kolače koje je stavljala u usta. Njena reakcija da se ona ne seća - govorio je Terza.

- Došlo mi je sad to da kažem. To je bilo veče kad sam se ja poljubila sa Muratom. Ona je izlazila ovde i rekla je: "Kako bih sad poljubila neke zelene okice". Ja sam mislila da će Sofija da bude sa Milanom, a meni se Milan svideo od prvog dana. Ovde se situacija menja iz dana u dan i mogu da se zakunem da je to istina - dodala je Sara.

- Ako ti se Milan sviđa zašto nisi reagovala odmah? Zašto si rekla danas? - pitala je Kačavenda.

- Ovde se prikrivaju neke stvari i vi hoćete da se to ne vidi - rekla je Sara.

- Niko ne može da utiče na moje mišljenje, ja ako donesem odluku ako raskinem ili budem sa njom to ja donosim. Svako sebi bira bolje, a ona ako želi da bude izvoli. Sigurno neću da pravim scene i od sebe budalu. Ako se njoj neko drugi sviđa neka ide dalje. Meni je samo pun k*rac ovih priča, zašto se to za mene ne izmišlja? Mi smo tad bili zajedno, ja ću da donesem odluku šta ću da radim. Pun k*rac mi je da mi se nameće treća osoba - pričao je Terza.

- Sutra mogu da se posvađam sa Draganom i da ona kaže da sam gledala Tošu. Ja sam tebi dala šansu, a ne ti meni - rekla je Sofija.

- Evo ja je tebi ne dam više, završili smo - poručio je Terza.

Autor: A. Nikolić