Raskrinkavanje Sofije Janićijević: Isplivale sve njene muljaže, Milan dao završni udarac njenoj vezi sa Terzom! (VIDEO)

Haos u programu!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Milena Kačavenda pitala je Sofiju Janićijević da ispriča šta se desilo i zbog čega ju je Borislav Terzić Terza ostavio.

- Što se tiče rečenice za zelene oči, to 100% nije tačno. Ako je tačno, onda se ne sećam ni toga, jer je iste noći kao kuglica. Ja sam ovde ušla kao slobodna devojka i mogla sam da budem sa kim sam želela. Nisam ušla jer mi se niko nije dopao, zna se gde du moje emocije i pokazala sam gde su. Ako Terza veruje devojci koja nije na ovoj planeti i ne sabira se sa nebom i zemljom kad hoda... Ako si sa mnom moraš da imaš maksimalno poverenje u mene. Mogla sam i ja u svakom trenutku da nemam poverenje, a nisam ovde skakala da pričam stvari i u kakvoj vezi je bio ovde nego me je samo interesovao odnos mene i njega. Ako mi ne veruješ, ne moraš, a onda si pokazao da si sa mnom fejk - govorila je Sofija.

- Pun mi je k*rac toga da si mi ti dala šansu. Nije se rodila ta koja može da p*ša po meni. Poverenje se gubi kad ti ja želim sve najlepše za Novu godinu, a onda dolazi da si čoveku gurala kuglicu. Jedna priča, druga priča, a ti si sa tim momkom povezivana - dodao je Terza.

- Milane, ispunila sam ti želju i ostao si do Nove godine - dodala je Sofija.

- Sad kad si bezobrazna sad ću da kažem, a nisam hteo da ti kanalim vezu. Ja kad sam bio u kupatilu bio je Luke tu i tuširao se, a ja sam uzeo da perem zube, a ona mi je izvadila četkicu iz usta. To je bilo pre dve nedelje ili tri, a ja to nisam hteo da pričam - govorio je Milan.

- Ti si jedno smeće najobičnije - dodao je Terza.

- Od tebe veće nisam - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić