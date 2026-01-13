Karambol: Terza van sebe bljuje vatru po svima, žestoko zaratio sa Luksom! Reagovalo obezbeđenje (VIDEO)

Ključa od besa!
U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Borislav Terzić Terza odlučio je da postavi pitanje Milanu Stojičkoviću kako bi od njega saznao šta se dešavalo iza njegovih leđa sa Sofijom Janićijević.
- Sklonio sam se čim je ušla u vezu, nema potrebe da budem tu. Ja bih se povukao čim je rekla da ne želi komunikaciju sa mnom. Ona je meni par puta prilazila u diskoteci, to veče je stupila u vezu sa tobom. Imam principe, imam stav - govorio je Milan.
- Ne pitam te to nego da li te je gledala dok je sa mnom? - pitao je Terza.
- Pa jeste - dodao je Milan.
- Ovo je reakcija njena, da nije istina ona bi j*bala mater celoj kući - besneo je Terza.
Terza je pukao od besa, pa je počeo da najgore blati Saru Stojanović, a kad je pomenuo Saleta Luksa došlo je i do njihovog sukoba, zbog čega je obezbeđenje reagovalo.
- Gde prilaziš, slino jedna? Napolju ću da te vidim, drukaro jedna. J*bem te u usta, materijalisto jedan. Nećeš ti meni ovde da se k*rčiš - govorio je Terza.
- Vidiš da nemaš prijatelje. Ti mene provlačiš ovde. Je l' ti nisam bio prijatelj ovde? - pitao je Luks.
- Sa ovim ponašanjem ne - rekao je Terza.
- Ako si nervozan drugima j*bi mater, a ne mene da provlačiš. Razočarao si me. Ti ćeš nešto da mi kažeš, oženio si najveću k*rvu u Beogradu - doidao je Sale Luks.
- J*bao bih ti 100 majki za ovo - rekao je Terza.
- Ne psuj mi majku, ja tebi nisam. Ti napolju ne postojiš, meni si prišao da se upoznamo - govorio je Luks.
- Ti mene ne znaš - nastavio je Terza.
- Ko si ti? Lik koji uzima usluge iz naših agencija - rekao je Luks.
- Moji drugovi šta voze to nikad nećete imati u garažama - pričao je Terza.
