Alibaba varao Staniju? Sateran u ćošak, dobio pitanje kojem se nije nadao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Zašto si pre neki dan u pušionici rekao da si imao devojku dok si bio sa Stanijom? - pitao je Dača.

Zakopali ratne sekire: Boginja pokušala da zavadi Maju i Daču, on sve šokirao odgovorom! (VIDEO)

- Imam druga koji ima nadimak "Devojka" i tako ga zovemo. Mi smo pričali, nešto si me nervirao... Imao sam neko dopisivanje, ali ništa ozbiljno. Ja sam od prvog do poslednjeg dana bio veran Staniji. Prva devojka sa kojom sam bio intiman je Aneli kad smo se ljubili, ali sam Staniji bio veran. Majo, čula si da te je Bora izao juče kao i Filipa - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako dete neću videti, tako neću ni tebe: Terza ključa od besa, uveren da ga je Sofija izigrala kao majmuna! Sumnja čak i u čestitku njene majke? (VID

- Nemojte posle da se čudite što Anđela stavljam na prvo mesto jer čovek poseduje osobine odanost, lojalnost i ima principe i kodeks. Bora prema meni nije ispao ispravan u više situacija. Ja demantujem to što je rekao, a svako ko se bude služio tim neistinama dobiće tužbu. Ja sam bila Borin drug, išla na njegove rođendane sa svojim ocem. Ne znam da li ovde u rijalitiju ljufe ponese sujeta, pa se ispostavi da prijatelji ne postoje. Ne možemo da imamo više isti odnos, a sukob Bore i mene bi bio kataklizma. Ne pada mi na pamet da nekog ko je u crvenom dovedem do ludila. Ja se ne družim ovde sa ljudima, ima ljudi koje gotivim, ali ta prijateljstva napolju i to ne postoji - pričala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

