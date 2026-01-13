Zapetljala se u lažima: Anita samu sebe ukopala, posle ovoga svi još više sumnjaju da je bila sa Reljom! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Maja Marinković pitala je Danila Daču Virijevića da prokomentariše odnos Asmina Durdžića i Dušice Đokić.

- Dačo, zanima me tvoje mišljenje o odnosu Asmina i Dušice - rekla je Maja.

- Dušica je lepa i ima kvalitete i ja bih to podržao jer su slobodni. Ljudi pričaju da ona sve to radi zarad rijalitija i da je sve uradila da bi bila popularna i viđena. Možda je Dušica iskoristila Asmina, pa je sad u ovom odnosu žrtva. Imam pitanje za Anitu, opiši nam malo ovaj novi Reljin album koji nije izašao? - pitao je Dača.

- Nisam čula i kad izađem možda mi se svidi neka pesma. Otkud ja znam da li je izašao ili nije? - rekla je Anita.

- Anita, odgovorila si i pitaj dalje - umešao se Luka.

- Nije razumela pitanje, Anita opiši nam novi album da i mi znamo kakav je pošto nije izašao - govorio je Dača.

- Ta p*derske fore možeš negde drugde. Evo imaš priliku da ispričaš sve što sam ti rekla i sve što sam rekla je tačno. Od danas nemoj da mi se obraćaš. Ja kad budeš čula pevaću pesme ili ne, zavisi da li mi se svide - rekla je Anita.

- Pitaj me direktno da li sam slušala Reljine pesme kod njega u studiju, a ne kakve su pesme - rekla je Anita.

- Što baš studio? Moža ti je slao na telefon - dodao je Dača.

- Kako mogu da čujem album koji nije izašao nego kod njega u studiju? - nastavila je Anita.

- Evo pitanje za Daču je da ispričaš šta ti je Anita pričala i čime je držiš u šaci - rekao je Luka.

- Odgovor je da mi ništa nije pričala. Pitanje za Anitu, gde se nalazi Reljin studio? - pitao je Dača.

- Da li treba da te vređam i da te udarim da bi ti pričao? Evo kažem ti, pričaj. Ja ne znam Relju, kako da znam gde je njegov studio? - besnela je Anita.

Autor: A. Nikolić