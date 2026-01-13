Prevršili sve mere: Evo koji učesnici Elite 9 su danas žestoko UDARENI po džepu zbog nepoštovanja pravila

Nije retkost da učesnici najgledanijeg rijalitija "Elita" budu kažnjeni kada ne poštuju neka pravila. Iako učesnici najčešće krše pravila kada je reč o spavanju u nedozvoljenom treminu, nije retkost da imaju i izlive nepristojnog ponašanja koje Veliki šef odmah sankcioniše.

Te tako, Veliki šef je danas kaznio Anastasiju Brčić, Sandru Todić, Saleta Luksa, Miljanu Kulić, Jovanu advokaticu i Sofiju Janićijević zbog sedenja na garnituri i neprisustvovanja emisiji.

Autor: Nikola Žugić