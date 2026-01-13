Pokazala sebičnost: Miljana Kulić uhvaćena u krađi! Pogledajte kako je sramno pokrala piva iz kazina (FOTO+VIDEO)

Učesnici se polako spremaju za večerašnji doček Julijanske nove godine, tačnije, Srpske Nove godine, a neposredno pred početak ovog spektakularnog dočeka koji vas očekuje uživo na Pinku odmah posle Amidži šoua, Miljana Kulić uhvaćena je u krađi!

Veliki šef je, i za ovo veče, spremio spektakl za gledaoce, ali i učesnike "Elite 9", te mnogi ni ne slute šta ih sve očekuje, s obzirom da se večeras održava doček Srpske Nove godine.

Ovom prilikom, Miljana Kulić besramno je pred početak proslave ušetala u kazino u bademantilu, te se tako uputila ka frižideru gde stoje pića.

Ona je, naime, otvorila frižider, i tako je ukrala nekoliko limenki piva, kako bi imala za žurku, ne razmišljajući o cimerima i time je pokazala bezobzirnost i sebičnost. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić