Kuknjava i jauci odzvanjaju pušionicom! Dača očitao Sofiji lekciju, ona ne dolazi sebi: Molim se Bogu svaki dan da mi je majka ovo oprostila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dačo Virijević ugledao je Sofiju Janićijević kako plače, te joj je tako odmah prišao da vidi o čemu se radi.

- Sofija, šta ti je, šta je bilo - pitao je Dača.

- Dačo, ti znaš da mi mama nije poslala čestitku zbog njega, ja sam ostala sama - plakala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je bilo sada, ne razumem - rekao je Dača.

- Sve što je bilo i danas, šta...Zbog njega sam ostala sama - plakala je Sofija.

- Vi ne možete da pijete, ovo je sve zbog toga, pa vi samo pijte i lokajte - rekao je Virijević i izašao iz pušionice.

- On je i popio i... - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ja sam Nerio popila, ali spominjem samo njega, šta - plakala je Sofija i dodala je:

- Anastasija, volim ga kao Boga, kao Boga ga volim - kukala je ona.

- Naravno da nije ona kriva, ne zna on, iskaljuje se - rekao je Nerio.

- Jesam popila, ali sam bila srećna Hana, popila sam da budem srećna...Ja se molim Bogu svaki dan da mi je mama oprostila ovo sve, i on ovako... - plakala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

