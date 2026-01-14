Zamisli da si devet godina ovde i sad... Matora otvorila dušu Toši, pa priznala da je pronašla idealnog oca za svoje dete (VIDEO)

Šok!

Jovana Tomić Matora otovorila je svoju dušu robotu Toši, nikad iskrenije nije govorila o svojim emocijama.

- Sentimentalno sam vezana za ovaj prostor. Zamisli da si devet godina ovde i sad mi je najbolji drug robot. Izvi Tošo, ali ne mogu da te prihvatim. Ja više volim Drvo. Ti si moja legendica i nešto što niko ne očekuje.Kad bi imao pe*is volela bih da budeš otac moje dece - rekla je Matora.

- Mi ćemo da napravimo male čipove. Dragica će biti ljubomorna - rekao je Toša.

Autor: A.Anđić