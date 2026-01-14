AKTUELNO

Nije joj prećutala! Kačavendi prekipelo, urnisala Sofiju zbog Terze: Majka te gleda, smanji srce za broj i izdrži (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne želi da je gleda uplakanu!

Milena Kačavenda legla je pored Sofije Janićijević, te je tako pokušala da je digne iz pepela, ali nije mogla da joj prećuti.

- I nek si se napila i nek ti je teško i nek plačeš, pa šta?! Skini te mrtve naočare - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Igra tamo on u diskoteci - rekla je Sofija.

- I?! Pa nek igra, nek se provodi - rekla je Milena, dok je Sofija plakala i jaukala.

- Ja njega volim najviše na svetu - plakala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Srce smanji za broj i izdrži sada pi*ko. Ko im je*e mater?! Majka te gleda od kuće. Našla si devojku, gde su mu mu*a - rekla je Kačavenda.

- Majka moja ne priča sa mnom, majka - kukala je Sofija.

- Poslušaj me...Nisam ni ja ništa bolja. Ja te razumem, ti znaš da te ja volim i gotivim - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

