AKTUELNO

Zadruga

Gde ćeš da ideš?! Dača nazvao Sofiju raspaljotkom, ne može da je urazumi da legne da spava (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u toaletu!

Dača Virijević došao je do Sofije Janićijević kako bi je urazumio, ali u tome nije uspeo.

- Gde ćeš ti da ideš?! Nemoj da se blamiraš, skini naočare - pitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću da skinem naočare ni tamo ni onamo, reci mi da li mi je lepo - rekla je Sofija.

- Pijana si. Izgledaš kao razvaljotka - rekao je Dačo.

- Ti si mali kreten - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Razvaljotka, evo, razvaljotka...Šta ćeš da radiš tamo, da ideš i da igraš - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pao u očaj: Filip ne može da dođe sebi, neće ni da čuje za alkohol i doček! (VIDEO)

Zadruga

Ne može više da glumi žrtvu: Luki prekipelo, žestoko odbrusio Aneli pred! (VIDEO)

Zadruga

Ne možeš da sakriješ glumu: Zorica razbucala Sofiju i njenu igru sa Milanom! (VIDEO)

Zadruga

Ne zaustavlja se: Boginja ne može da preboli jer je Filip neće, ne prestaje da urniše Vanju! (VIDEO)

Zadruga

Povlači ručnu: Đukić rešio da smanji gas u utorak s alkoholom, ne želi sebe više da blamira! (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana ne gasi vrerđalicu: Pljuje Vanju i Anastasiju za sve pare, niko ne može da ga smiri! (VIDEO)