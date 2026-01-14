Gde ćeš da ideš?! Dača nazvao Sofiju raspaljotkom, ne može da je urazumi da legne da spava (VIDEO)

Drama u toaletu!
Dača Virijević došao je do Sofije Janićijević kako bi je urazumio, ali u tome nije uspeo.
- Gde ćeš ti da ideš?! Nemoj da se blamiraš, skini naočare - pitao je Dača.
- Neću da skinem naočare ni tamo ni onamo, reci mi da li mi je lepo - rekla je Sofija.
- Pijana si. Izgledaš kao razvaljotka - rekao je Dačo.
- Ti si mali kreten - rekla je Sofija.
- Razvaljotka, evo, razvaljotka...Šta ćeš da radiš tamo, da ideš i da igraš - rekao je Dača.
Autor: Nikola Žugić