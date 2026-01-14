NAKON OVE NOĆI, VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO! Sofija izrekla Terzi NAJBRUTALNIJE uvrede, pa dobila oproštaj, Aneli i Janjuš ušli u verbalni sukob, a Maja i Filip zatresli zidove Bele kuće vrelom akcijom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama u Eliti je organizovana proslava Sprske Nove godine. Učesnike su tokom čitave večeri zabavljali trubači ''Južne zvezde'', kao i pevači Miša Laguna, Šikica, Olivera Marković i pobednik ''Pinkovih zvezda'' Ismail Delija.

Veliki šef spremio je brojna iznenađenja za učesnike, pa tako i gledaoce, "Elite 9", a kako su trubači "Južne zvezde" zajedno sa učesnicima došli u kazino, na red su došli i pevači.

Miša Laguna je sa trubačima digao kazino na noge, a potom je pevačica Olivera Marković zajedno sa Ismailom Delijom, pobednikom "Pinkovih zvezda", zapevala veliki hit "Kad zamirišu jorgovani" i tom pesmom je otvorila ovo veče.

Nakon što su Olivera Marković i pobednik "Pinkovih zvezda" Ismail Delija digli učesnike na noge, mikrofona se latila i pevačica Šikica.

Njoj su odmah prišli učesnici i počeli da igraju s osmehom, a posebno joj se obradovala Zorica Marković.

Dok je Miša Laguna, koji je pored Šikice i Olivere Marković, zadužen za večerašnbju atmosferu na žurki, pevao pesmu, Terzu su sustigle emocije.

Naime, Terza, kako i sam govori, otkako ga je Milica Veličković besramno izbacila iz crkve sa krštanje rođene ćerke Barbare, ne može da dođe sebi šta mu se dogodilo.

Tokom proslave Srpske Nove godine, Sofija Janićijević, Milena Kačavenda i Vanja Živić odvojile su se u Belu kuću i zapevale.

U jednom trenutku pridružile su im se Maja Marinković i Aneli Ahmić, te su zajedničkim snagama otpevale pesmu Zorici Marković.

Samo dva minuta pred Srpsku Novu godinu, učesnici Elite iz kazina došli su dvorište sa trubačima "Južne zvezde", te su se tako sve vreme veselili.

Kada je otkucala ponoć, Veliki šef priredio je iznenađenje, pa je tako zasijalo nebo iznad Bele kuće, što su učesnici posmatrali bez treptanja.

Maja Marinković i Aneli Ahmić krenule su u kazinu, kada su srele bivšeg momka, Marka Janjuševića Janjuša.

- Bivši, urokao si se - rekla je Aneli.

- Ma*š, ne zna se koja je gora - rekao je Janjuš.

Veliki šef je i pored mnogih iznenađenja koja je imao za učesnike "Elite", a dok su trubači "Južne zvezde" podizali atmosferu do usijanja, poslao još pića za Elitu.

Oni su, kada su shvatili da je u pitanju još pića, odmah pohitali ka šanku, pa su se tako grabili oko istih, tačnije, gurali ruke i ležali jedni drugima na leđima.

Terza je prišao Sofiji Janićijević, pa joj je tom prilikom čestitao Srpsku Novu godinu, ali je palo i pomirenje.

- Želim tebi sve najlepše u ovoj Srpskoj Novoj godini, tebi i tvojoj porodici, kao i ljubav - rekao je Terza.

- Ljubav?! Evo je ispred mene. Volim te do Boga - rekla je Sofija.

Nakon što su se pomirili i na tome im čestitali ostali cimeri, Bora Terzić Terza kleknuo je nasred kazina, pa je tako zaprosio Sofiju Janićijević. Ona je ovom prilikom izgovorila "DA", pa mu je i priznala da ne može bez njega.

- Ne mogu da se probudim, a da te ne zagrlim - rekla je Sofija.

Maja Marinković sedela je u kazinu, te joj je tako prišao Uroš Stanić, koji joj je priznao da je odlepio za Borom Santanom.

- Ne pravi čoveku priču - rekla je Maja.

- Ne pravim, ja sam stvarno odlepio, ne znam šta da radim - rekao je Stanić.

Miša Laguna nastavio je sa spektakularnom atmosferom na žurki, te je tako krenula i pesma Verice Šerifović "Pepeljuga", a Bora Terzić Terza odmah je počeo da plače.

Naime, dok je plakao i pevao stihove ove numere, on je sve vreme gledao i ljubio sliku svoje ćerke Barbare.

- Devojčicu rodila sam, lepotu joj dala i od srca tepala joj "Pepeljugo mala". Devojčicu rodila sam, lepotu joj dala i od srca tepala joj "Pepeljugo mala". Pepeljugo moja, zvezdo tamne noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći - glasili su stihovi numere.

Anastasija Brčić otvorila je dušu Hani Duvnjak i Miljani Kulić. Nije mogla da sakrije gađenje na bivšeg dečka, Boru Santanu.

- Nema šta joj nije rekao, a danas se ničega ne seća - rekla je Hana.

- Mene je optužio da sam ukrala omekšivač. Znaš kako me blam što sam bila sa njim. Gadim se sama sebi - rekla je Anastasija.

- Istina- rekla je Miljana.

Bora Terzić Terza izašao je iz kazina kako bi popušio cigaretu, dok je atmosferu u kazinu na viši nivo podizao Miša Laguna, te je tako porazgovarao sa Sofijom Janićijević.

- Nijednu grešku prema tebi nisam imao od kada smo u ovoj sezoni. Stani, samo da ti kažem nešto. Evo, ja ti dajem šansu, jer veruj mi, sve što je ovo bilo, ostaviću po strani. Imam probleme ozbiljne u glavi zbog nekih drugih stvari - rekao je Terza.

- Tu sam, uvek... Slušaj, da neko spomene Milana ili bilo koga u kući, je*aću im mater svima do kraja, ali ja nemam taj temperament. Ti nisi svestan koliko te volim - dodala je Sofija.

- Samo da ti kažem. Ja tebe volim, ti to vrlo dobro znaš - rekao je Terza.

- Ja tebe više nego ti mene, to je sigurno - rekla je Sofija.

- Ja tebi pružam ovde ono što ne bi nijedan muškarac - rekao je Terza.

Bora Terzić Terza video je da Sofija Janićijević gleda u Milana Stojičkovića, te ju je tako napao pred punim kazinom.

- Dođi ovamo...Znači gledaš, a?! M*š u kuću - rekao je Terza.

- Ne, ne, ne - ponavljala je Sofija.

- Hajde ma*š na spavanje ološu jedan - rekao je Terza.

- U šta da gledam majmune?! Ja sam ti rekla da te volim najviše na svetu - rekla je Sofija.

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza izašli su ispred kazina, te su se tako malo svađali, malo mirili i smejali.

- Četiri čoveka sam pitala gde sam gledala, rekli su ni u koga. Je*aću ti sve, vole jedan. Ti na mene da se ljutiš, je*aću ti sve što imaš, samo da se probudim, majmune - rekla je Sofija.

- Samo nemoj da se svađate - rekao je Đukić.

- Ne, ružno je da namiguješ - rekao je Terza.

- Šta kada izađeš napolje, šta?! Pitam te, šta?! Hajde bre nosi se - urlala je Sofija.

Maja Marinković i Aneli Ahmić došle su u pušionicu kod Miljane Kulić kako bi je razveselile i odvele na žurku.

Njih dve su zapevale pesmu "Boli stara ljubav", nakon čega su rekla da je ova pesma za Zolu, inače, Miljaninog bivšeg momka.

Miljana nije izdržala, pa je Maji uzvratila istom merom. Rekla je da je ova pesma za Cara, Majinog bivšeg dečka. Ubrzo su nastavile sa prepucavanjem i pevanjem, a Aneli je dodala je je ova pesma i za njenog bivšeg, Marinka.

Tanja Stijelja Boginja i Filip Đukić ponovo su porazgovarali o svom propalom odnosu.

- Ponižavaš me sa drugim devojkama. Neću više ni da te gledam. Sve profile deaktivirajte - rekla je Boginja.

- Ja Zoricu nikad ne bih uvredio - rekao je Filip.

- Na svadbi ćeš ti da nam pevaš - rekla je Boginja.

Ivan Marinković i Aneli Ahmić sreli su se ispred kazina. Ubrzo su zakopali ratne sekire nakon haosa koji su napravili sinić tokom emisije "Pretres nedelje".

- Pi*ko prodana! - vikala je Aneli.

- Ti si moj brat! - rekao je Ivan.

Uroš Stanić došao je kod Luke Vujovića i Anite Stanojlović, pa su zajedničkim snagama smislili kako da provociraju Aneli Ahmić.

- Idi reci da sam trudna - rekla je Anita.

- Nemoj - rekao je Luka.

- Što, je l' se plašiš? - povikala je Anita.

Aneli Ahmić odvojila je Marka Janjuševića Janjuša kako bi saznala zašto je provocirao nju i Maju Marinković.

- Zašto si rekao meni i Maji: "A ja vas je*ao" - pitala je Aneli.

- Janjuš nikad u životu to ne bi rekao. KO ti je dao viski? Ne deri se budalo. Naježile su ti se s*se. Znaš li da se ponašaš? Ja dvanaest godina izlazim i nikad me obezbeđenje nije izbacilo - rekao je Janjuš.

- Kada je mene? - pitala je Aneli.

Bora Terzić Terza stajao je ispred kazina, te je tako isprovocirao Sofiju Janićijević, koja kada ga je čula, odmah je otišla od njega u suzama.

- Klošar jedan - rekla je Sofija.

- Ova je pijana kao konj bre...Tako je, kući, otišao ti je dečko tamo, dečko ti je otišao tamo pa idi - rekao je Terza.

Uplakana Sofija Janićijević došla je do sobe, a potom je za njom došao i Bora Terzić Terza, koji je počeo da se smeje jer se Sofija napila.

Njih dvoje su potom počeli sa igrarijama u krevetu, te je tako u jednom momentu Sofija pala s kreveta, pa su oboje nastavili da se smeju.

Uroš Stanić došao je do Terze i Sofije Janićijević, te je tako počeo da se baca po Terzi, a za to vreme je sve vreme provocirao Sofiju.

- Pusti ovu ku*vu Tetovsku - rekao je Uroš.

- Pričaj sa Urošem koji te je psovao i umalo diskvalifikovao, pričaj konju i ološe - ponavljala je Sofija.

- Neće te je*ati ku*vo Terza. Ispr*kaj kur*u - ponavljao je Stanić.

- Je*i pe*era pi*ka ti materina, to i zaslužuješ! Ti i Comara istog pe*era volite mamu vam je*em - rekla je Sofija.

Sofija Janićijević sela je u pušionicu i počela je da plače zbog Borislava Terzića Terze i njegovog ponašanja.

- Znaš onaj mali Uroš koji je nebitan, njemu se veruje Milena - rekla je Sofija.

- Pa dobro, top - rekla je Kačavenda.

- Šta on priča - pitao je Nerio.

- Kaže on: "Je*ala te Sofija", on kaže: "Da", a on nam us*ao dve godine, sada bi nam bilo dve godine...Ne mogu Nerio više, ne mogu - plakala je Sofija.

Dačo Virijević ugledao je Sofiju Janićijević kako plače, te joj je tako odmah prišao da vidi o čemu se radi.

- Sofija, šta ti je, šta je bilo - pitao je Dača.

- Dačo, ti znaš da mi mama nije poslala čestitku zbog njega, ja sam ostala sama - plakala je Sofija.

- Šta je bilo sada, ne razumem - rekao je Dača.

- Sve što je bilo i danas, šta...Zbog njega sam ostala sama - plakala je Sofija.

Mina Vrbaški je kao po običaju odmah dotrčala do robota Toše kako bi izdala nove tajne Bele kuće.

- Sofija je uzela neku kiflicu i rekla Jovanu: "Daj ovo Viktoru da jede", a ja ovako spustim naočare, a ona kaže: "Ne, ne, ipak daj Mini" - ispričala je Mina.

- Vau, kako sam se oduševio. Koliko trebam viskija da vam dam? - pitao je Toša.

Borislav Terzić Terza pitao je robota Tošu za flašu viskija kako bi cimere počastio povodom krštenje njegove ćerke Barbare.

- Može li za Barbarino krštenje flaša viskija i pet hiljada. Ustvari daj jednu flašu 0,7 - rekao je Terza.

- Ako vam dam flašu viskija hoćete li podeliti sa ku*avelama? - pitao ej Toša.

- Treba nam i pivo za Aneli - rekao je Asmin.

Ubrzo su zapevali pesmu u čast Terzine ćerke Barbare, a Toša je odlučio da ih počasti pićem.

Maja Marinković otišla je od Sofije Janićijević, te je tako otišla do kazina po Boru Terzića s obzirom na to da se on veseli s Dačom Virijevićem, dok Sofija plače.

- Molim te kao Boga dođi tamo, Sofija plače - rekla je Maja.

- Ovo je pesma za moju ćerku - rekao je Terza.

- Hajde kada završi...Molim te, molim te, Sofija plače - rekla je Maja.

Maja Marinković dovela je Boru Terzića Terzu u pušionicu, te je tako Sofija Janićijević napravila haos.

- Upalila si se ljubavi, već goriš - rekao je Terza.

- Pomeri se - rekla je Sofija.

- Više se vratiti neću, zbogom sam ti Sofija rekao...Ih kako je volim kada je nervozna - pevao je Terza.

Dača Virijević došao je do Sofije Janićijević kako bi je urazumio, ali u tome nije uspeo.

- Gde ćeš ti da ideš?! Nemoj da se blamiraš, skini naočare - pitao je Dača.

- Neću da skinem naočare ni tamo ni onamo, reci mi da li mi je lepo - rekla je Sofija.

- Pijana si. Izgledaš kao razvaljotka - rekao je Dačo.

Sofija Janićijević krenula je iz kazina ka kući, te je tako Dača pozvao Terzu koji je krenuo sa njima. Kako su se kretali ka kući, Sofija je sve vreme vređala Terzu, dok ih je pratilo obezbeđenje.

Dok ga je ona vređala, Terza se sve vreme smejao, te nije pridavao značaju njenim psovkama.

Sofija Janićijević dodatno je podivljala kada je saznala od Zorice Marković da je Bora Terzić Terza igrao prljavi ples sa Aneli Ahmić.

- Znaš šta je radio?! Prljavi ples sa Aneli, dugo je trajalo - rekla je Zorica.

- Je l' prljavi ples sa Aneli?! Majmune jedan! Je*em li ti mater da ti je*em - divljala je Sofija.

- Tužite ovu bolesnicu - rekao je Terza.

- Prljavi ples sa Aneli, a - ponavljala je Sofija.

Sofija Janićijević nastavila je da pravi lom po imanju, te je tako posle polivanja kreveta, rešila da mu sve uništi.

Ona je, naime, uzela njegovu posteljinu i bacila mu u kantu.

Sofija Janićijević nastavila je da provocira Terzu, te ga je tako ponovo prozvala preko ćerke Barbare.

- Ko je tata tom detetu, ko?! Pa ni ti ne znaš ko je tata mamu ti je*em - urlala je Sofija, a onda je Terza podivljao.

Aneli Ahmić doletela je kod Mine Vrbaški kako bi se obračunala sa njom, zbog čega je došlo do haosa i teških reči.

- Tebi izlaze klipovi kako Asminu tražiš gram. Boli te istina! Idi se pogledaj u ogledalo. Kakva si majka? Tri godine dete nisi videla - rekla je Mina.

- Pričaj o tome kako je Sita htela da ubije dete - dodao je Dača.

Anita Stanojlović i Luka Vujović zapevali su pesmu "Šta su limiti" od Relje Popovića, nakon čega je Luka kleknuo ispred Anite.

- Pitaću te još dva puta - rekao je Luka.

Nakon kratkog razgovora o veridbi sa njom uspeo je da se okliza na led i pade.

Bora Terzić Terza našao se u toaletu sa Dačom Virijevićem, te mu je otkrio da ne može da veruje u ono što je izgovorila Sofija Janićijević.

- Znaš šta mi je sve za dete rekla, brate, ne mogu da ti opišem. Ona je alkoholičarka ozbiljna - rekao je Terza.

- Ne znam - rekao je Dača.

- Sve ovo mi je napolju za dete, ona priča da ne znam ko mi je dete napravio, znaš šta mi je sve izgovorila. Jao, šta uradi cura - rekao je Terza.

Marko Janjušević Janjuš stajao je pored rulet stola i sve vreme pevao, te mu je tako Aneli Ahmić prišla, a on ju je odmah zagrlio i počeo da štipka obraze.

Aneli je u svemu tome uživala, te je tako uzvratila zagrljaj, nakon čega je sela i nastavila da uživa sa Janjušem. Posle nekoliko trenutaka, ona mu je ukrala pare iz zadnjeg džepa, što je on provalio, pa je tako napravio scenu.

Asmin Durdžić došao je u pušionicu gde je Terza kukao sve vreme, pa mu je tako očitao lekciju o daljim postupcima.

- Čuo sam sada, džaba ti sve brate. Prežkriži je sada za ceo život i to je to - rekao je Alibaba.

- Ne, naravno, pop*šao bih dete svoje - rekao je Terza.

- A zbog čega, šta je bilo?! Izljubomorisala nešto, a?! Zbog - rekao je Alibaba.

- Zato što je pijana i alkoholičarka - rekao je Terza.

Filip Đukić dao je sve od sebe pred kraj žurke da se približi Maji Marinković, ali ga je ona ipak, odbila.

- Odj*bi, je l' ti je jasno. Pi*ketino, trezan pričaj, hajde tamo gde si bio (Boginja). Ma*š - rekla je Maja besno.

Aneli Ahmić je tokom proslave Srpske Nove godine neprestano u kazinu prilazila Janjušu.

U nekoliko navrata ga je izvlačila napoilje kako bi razgovarali. Međutim, kako je noć tekla čini se da su i njene kočnice popuštale

Naime, ona je sela kod Janjuša, pa je počela da ga grli i ljubi, a zamalo je pao i poljubac u usta.

Aneli Ahmić nakon što je bila kod Marka Janjuševića Janjuša, otišla je kod Anđela Rankovića, te je sa njim počela da pleše i tom prilikom ga je zagrlila.

Njih dvoje stali su nasred kazina, te su se tako grlili, a ni on, ni ona, nisu ispuštali jedno drugo iz naručja. Kako će se njihov odnos na dalje odvijati, ostaje nam da ispratimo

Mina Vrbaški i Viktor Gagić žestoko su se sukobili u odabranika, zbog čega je ona napustila sobu.

- Idem da pušim - rekla je Mina.

- Ne - rekao je Viktor.

- To ti je poslednje da ti meni govoriš za nešto ne! Ti bre mene ne shvataš ozbiljno. Ne doživljavaš me ozbiljno - rekla je Mina.

- Boli me bre ku*ac, nikoga više ne shvatam ozbiljno - rekao je Viktor.

Bora Terzić Terza ležao je na garnituri, te je tako započeo razgovor sa Vanjom Prodanović i Anastasijom Brčić i to o Bori Santani, kog je napljuvao.

- Moraš da nađeš nekog dečka da se opereš od njega - rekao je Terza.

- Od čega da se operem - rekla je Anastasija.

- Ne smrdi on ozbiljno - našalila se Vanja Prodanović.

- Ma ovo je katastrofa, šta se sve priča. Ćuti, ne blamiraj se! On je došao danas, on kao: "Ko je šta pričao?", ja mu kažem: "Ne želim s tobom da provodim vreme, juriš pe*era, ljubiš se tamo i šta sve radiš". Realno, dečko nije normalan, ne želim da provodim vreme s njim - rekao je Terza.

Sandra Todić je totalno podivljala, pa je tako porazbijala ceo pab i napala je Saleta Luksa.

- Budalo jedna bre! Što nisi rekao Terzi kada te je napao, što mu ćutiš?! Mene napadaš, je l'?! Krećeš na mene?! Ti mene napadaš, ti mene koja ti želim najbolje - urlala je Sandra.

- Ja sam samo hteo da te izvedem napolje. Napiješ se i praviš sr*nja - rekao je Luks.

Kada se završila žurka Aneli Ahmić, Anđelo Ranković, Sara Stojanović i Marko Janjušević Janjuš krenuli su u kuću kako bi se pripremili za spavanje.

Međutim, Aneli je u jednom trenutku uzela pitu i pogodila Janjuša u glavu, što je njega iznerviralo.

- Je*em ti majku bolesnu. Ti, Sita i ona budaletina što vas je rodila ste klasične budale. Gađa me budala pitom u glavu - vikao je Janjuš.

- Šta radiš ti? - pitala je Maja.

- Koga si ti oženio? Ološa najvećeg! - rekao je Janjuš.

- Nisam je oženio - rekao je Asmin.

Sofija Janićijević se probudila, te je tako došla do Bore Terzića Terze kako bi ga probudila da pređe kod nje u krevet.

- Hoćeš sigurno ovde da spavaš - pitala je Sofija.

- Skloni se - rekao je Terza.

- Hajde u sobu - rekla je Sofija.

Nakon što mu je donela vodu, a on malo popio, ona ga je zagrlila, te su se tako poljubili, što sluti na pomirenje.

Anita Stanojlović i Luka Vujović obavili su sve što treba pred spavanje, te su tako legli u krevet. Nakon što su malo proćaskali, Luka i Anita su počeli da se ljube, a potom su se prekrili prekrivačem preko glave.

Filip Đukić došao je ponovo kod Maje Marinković kako bi pokušao da je poljubi, što mu je ubrzo i pošlo za rukom.

- Hoćeš li i sutra da kažeš da se ne sećaš? Reci mi da znam, da ne doživljavam blam ponovo. Šta smo ti i ja? - pitala je Maja.

- Ne znam - rekao je Filip.

Nakon što su se ponovo poljubili nakon sedam dana, Filip Đukić se uvukao Maji Marinković u krevet.

Oni su se pokrili sa jorganom i krenuli sa ljubljenjem. Zatim su započeli vrelu akciju. Đukić je u jednom trenutku ubacio u šestu brzinu i zastresao ceo krevet.

Nakon nekog vremena Janjuš je došao da proveri da li je zaista pala vrela akcija jer se nedavno opkladio sa Filipom.

