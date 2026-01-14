NIJE DOSTOJANSTVENA, VEĆ OBIČNA PIJANDURA! Poršelina likuje zbog Terzinog haosa sa Sofijom: On labilan, ona klošarka!

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom proslave Srpske Nove godine u ''Eliti'' došlo je do žestoke rasprave između Borislava Terzića Terze i Sofije Janjićević, koja je izazvala brojne komentare među učesncima. Naime, njih dvoje su ušli u verbalni sukob, tokom kog su pale teške reči i brojne uvrede. U moru provokacija, posebnu pažnju izazvale su Sofijine izjave koje su se odnosile na Terzino dete iz odnosa sa Milicom Veličković. Tom prilikom, Sofija je aludirala na to da Terzina ćerka navodno ne zna ko joj je otac, što je dodatno rasplamsalo sukob. Ipak, uprkos burnoj raspravi tokom večeri, situacija je do kraja noći dobila drugačiji epilog. Sofija i Terza su, na iznenađenje mnogih, uspeli da spuste tenzije i na kraju se pomire, ostavljajući iza sebe konflikt.

Povodom novonastale situacije, za portal Pink.rs oglasila se i Slađana Poršelina Lazić, Terzina bivša devojka, koja nije krila da likuje zbog ove situacije.

Slađana je prokomentarisala žestok verbalni okršaj svog nekadašnjeg momka sa njegovom sadašnjom izranicom, te nije krila da su je izgovorene reči zaprepastile.

- Terza, karma je kučka! Veoma mi je drago jer je Sofija pokazala kakva je. Ponela se kao poslednja klošarka. Više nije mogla da glumi, pa je rekla šta zapravo misli o Terzi. Pokazala je da nije dostojansvena, već obična pijandura - počela je Slađa, a potom nastavila:

- Ona je devojka koju treba iskoristiti za jednu noć i šutnuti. Odvratno je to što je na onakav naćin vređala Terzine roditelje i njegovu ćerkicu Barbaru. Međutim, smatram da će on i preko toga da pređe. Videla sam da je on poprilično bio u šoku kad je ona sve to rekla, ali i pored toga im želim dugu, dugu vezu, sa još milion ovakvih svađa. Terza je tokom svađe rekao Sofiji da je dro*a, što i misli, a na kraju krajeva, svako dobije ono što i zaslužuje. Pričao je da je ona dostojanstvena, a zapravo je gora od Milice, Mine i svih tih njegovih ''kanalizacija'', koje je on jurio kroz život. Mislim da Terza polako puca, Sofija svojim ponašanjem lako može da ga navede da preskoči kapiju. Nadam se da će shvatiti da ćerka treba da mu bude ispred SofIje. On je labilan, ne znam koliko je moguće da išta shvati. Onakve uvrede kakve je Sofija njemu izgovorila, zaslužuju samo šut-kartu. Ona je pokazala ko je, od dostojanstvene Sofije, do kanalizacije.

Autor: Snežana Zindović