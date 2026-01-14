Prvo oglašavanje Vesne Zmijanac o navodnoj aferi zeta Relje i Anite: Evo šta se u jeku skandala dešava s njim i Nikolijom

Domaću javnost potresa novi skandal o kom ne prestaje da se piše na društvenim mrežama, a to je navodna tajna afera oženjenog pevača Relje Popovića i aktuelne učesnice rijalitija "Elita" Anite Stanojlović.

Iako je Anita demantovala da je ikada bila sa Reljom, kao i da ga poznaje, gledaoci "Elite", ali i cimeri, više puta su je uhvatili u laži, ali i razotkrili sve njene skrivene signale koje je iz Bele kuće, po svemu sudeći, slala Relji Popoviću.

Ona, naime, mesecima poručuje njegove pesme, svojoj prijateljici govori da "baci lajk" uz pesmu "Limiti", šalje pozdrave i poljupce zagonetnom muškarcu spolja, a sa prijateljicom, koja joj je PR menadžerka, imala je unapred dogovorene šifre, veruje se, baš za Relju.

Sumnju je dodatno podgrejao Uroš Stanić, njen doskorašnji prijatelj, koji je otkrio da je Anita Relju upoznala letos u Budvi, kada se hvalila snimcima sa njegovih nastupa, a baš u tom periodu nagovestila mu je, kako je ispričao, da "ima priču zbog koje bi gore Balkan kada bi se za nju znalo".

Relja i Nikolija se za sada nisu oglasili ovim povodom, a sada je svoju prvu izjavu dala Popovićeva tašta Vesna Zmijanac. Ona je nastupala juče u Beogradu na dočeku Srpske nove godine, kada su je novinari upitali za sve jače glasine koje kruže.

- Ne, od toga nema ništa. Nikolija zna kakav je Relja. On je porodičan čovek koji voli ženu i decu, tako nešto ne bi uradio ni da je Sindi Kraford. Nema dokaza sigurno. Ne pridajemo na važnosti, oni imaju dalje planove, žele dogodine da sade baštu - rekla je Vesna za Republiku.

"Iz njegovog studija dolazila je sa modricama"

Podsetimo, Milena Kačavenda ispričala je u nedelju na intervjuu šta se Anita poveravala Dači Virijeviću u vezi njenog odnosa sa Reljom.

- Ja znam da jeste bila, Anita se poverila Dači s početka. Dača je meni to rekao, ranije je on to meni rekao. Ona hoće da se to čuje, nije ona glupa nimalo... Pričala je ona Dači detalje, pričala je da se viđala sa njim u njegovom studiju. Svi su videli kako je Dača ugasi, kako pokušava da ostane dobra sa Dačom. Ona se zenta što je s Lukom u nekakvom odnosu. Smuvala se sa njim u Budvi, da su to bile neke se*si vratolomije i da je dolazila u modricama kući. Bilo je tu svega, bilo je tu nedozvoljenih supstanci kako on priča, on nije bio za njen ulazak ovde, zato se i dvoumila da li da uđe ili ne. To je njena strana priče, on je rekao njoj da će je čekati, da, navodno - rekla je Kačavenda.

Autor: D .T.