PORŠELINA POSTALA VREĐOLINA! Slađa Lazić urnisala Maju zbog akcije sa Đukićem: Nadam se da je Taki ponosan jer je gledao ćerkin p*rnić!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, pink.rs ||

Oplela u svom stilu!

Tokom ranih jutarnjih časova u Eliti došlo je do zbližavanja između Maje Marinković i Filipa Đukića. Njih dvoje su imali vrelu akciju, koja nije prošla nezapaženo i odmah je postala glavna tema među učesnicima. Njihov odnos je već nedeljama unazad neodređen i pun nejasnoća. Iako je Filip više puta otvoreno rekao da ne želi da ulazi u emotivnu vezu sa Majom, ona se ipak nadala da će vremenom uspeti da dobije ono što priželjkuje. Upravo zbog toga, mnogi smatraju da je ovo možda najbolja prilika da se vidi u kom pravcu će se njihov odnos dalje odvijati i da li će se nešto suštinski promeniti.

DRUGA RUNDA! Maja zajahala Filipa, pa pokazala svoje umeće! Vreli uzdasi odzvanjaju Belom kućom! (VIDEO 18+)

Foto: Pink.rs

Svoj sud o tome dala je i njena nekadašnja prijateljca Slađana Poršelina Lazić za portal Pink.rs, koja je brutalnije nego ikad dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

Ona je iskoristila da pecne bivšu drugaricu, ali je tom prilikom potkačila i Majinog oca, Takija.

- Najbrutalniji se*s Maje Marinković do sad. Videlo joj se pola face i tela. Nadam se da je njen otac, Taki Marinković ponosan na to što je gledao ćerkin po*nić - kazala je Slađa Poršelina.

Foto: Pink.rs

Autor: Snežana Zindović

