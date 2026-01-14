SAD ĆE VIDETI KAKVE SANKCIJE UVODIM! Taki neće da čuje za Maju zbog Đukića, a on mu se gadi: Obična bitanga i pijanac, u krevet ga vode up*šanog!

Taki Marinković besan je kao ris na svoju ćerku Maju Marinković koja je ovog jutra, posle žurke u "Eliti", ponovo bila intimna sa Filipom Đukićem, sa kojim je spavala i za doček Nove godine, nakon čega nisu ušli u emotivnu vezu.

Iako ga je isprva hvalio na sva usta, Marinković je promenio mišljenje o Đukiću.

- Ja to ne podržavam, on je jedna obična bitanga! O njemu sam promenio mišljenje na najgore moguće, Bora je svašta izneo o njemu. Čovek je bez stava, karaktera, ičega - priča za Pink.rs Taki i priznaje da ga je najviše povredilo to što mu je Filip, koji mu je bio prijatelj, iza leđa krišom bio sa ćerkom.

- Ne možeš da se družiš sa mnom, a da kriješ da si iza leđa bio sa mojom ćerkom. Zoveš me na rođendane, a ovamo sa Anitom praviš doogovor kako da ofirate i uništite moju ćerku. Bebica je dokazao da Filip nema ništa, nikakav stav, ništa. Muva njegovu devojku na njegove oči, za takve stvari se vadi oko! Bebica ga je vratio na fabričko podešavanje, plače kao p*čkica. Mnogi će da plaču kad me budu videli uživo, kad me budu videli skakaće u jezero - besan je Taki.

- Nego šta sam nego sam ljut. Ja bih voleo da je sutra Nova godina, a sada će da vidi kakve će sankcije da dobije. Nema više garderobe, ničega! Ne zanima me više Maja, nemojte ni vi više da me zovete za izjave - ljut je Majin otac.

Užasnut je ponašanjem Filipa Đukića, ali i Bore Santane.

- Bora priča najružnije stvari koje postoje, čovek nije normalan. Filip pijanac, kog svako veče vode u krevet upišanog - rekao je Taki, kojeg ne zanima da li će Filip i Maja ući u vezu.

- Ne zanimaju me uopšte, niti mogu da pomognem niti da odmognem. Moje savete nije poslušala i ćao! Imala je prva tri meseca stav, rešetala ih je, a sada dopušta da se spušta na nivo klošarki, a ovamo si kraljica rijalitija. Ja to nikako ne podržavam, pogotovo sa tim pijanim - rekao je Taki za Pink.rs.

