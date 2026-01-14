OBIČNA SELJANČURA! Ana Spasojević osula drvlje i kamenje zbog reči koje je Sofija uputila Terzi, zgrožena je njihovim POMIRENJEM: NADAM SE DA...

Bez dlake na jeziku!

Tokom noći za nama u Eliti je došlo do žestoke verbalne rasprave između Borislava Terzića Terze i njegove partnerke Sofije Janićijević. Usled žestokog verbalnog obračuna, ona je uputila provokaciju vezanu za njegovo očinstvo, aludirajući na to da njegova ćerka Barbara ne zna ko joj je otac, što je mnoge ostavilo bez teksta. Taman kad su svi pomislili da je ovoj vezi došao kraj, usledio je preokret, te su njih dvoje zaspali mirno, jedno pored drugog, kao da se ništa nije desilo.

Svoj sud o novonastaloj situaciji dala je Ana Spasojević za Pink.rs, inače Terzina prijateljica, koja nije krila zgroženost.

Ona je izrazila svoj stav kada je reč o Janićijevoj, ističući da se nada kako će njen prijatelj skvatiti da je jedino on iskren u tom odnosu.

- Ono je bilo katasterofa! Šta je sve ona ku*vetina izgovorila...ja razumem da se ljudi posvađaju, ali da neko u to meša dete?! To je užas! Blam nad blamovima. Ona je jedna obilčna seljančura, koja sve ono što je izgovorila o Terzi, to i misli. Što trezan misli, pijan govori. Sve ono što je rekla o nedužnoj Barbari, kako je nije sramota, klošarka jedna?! Sve što je rekla za Terzu, da je ku*vin sin, deveo, odvratan... Sve to misli. Ona ne može očima da ga gleda, sveti mu se za sve. Ona je najveći odron, ološ i blam. Najgore je to što je nakon svega sa njom legao u krevet. Nadam se da će shvatiti danas kad se malo otrezni šta je sve izgovarala za njegovu porodicu i dete. Ako mu do mozga dođe šta je sve izgovarala za njega, neće biti sa njom - rekla je Sofija.

Autor: S.Z.