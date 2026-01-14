Stidi se ćerkinog ponašanja u Eliti?! Prva reakcija mame Brankice posle skandalozne svađe Sofije i Terze: Pozvali smo je, evo šta nam je rekla

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza protekle noći imali su najskandalozniju svađu do sada, kada su raskinuli, psovali jedno drugo, vređali porodice, a učesnica "Elite" je otišla toliko daleko da je u više navrata pominjala i Terzinu ćerku koju je dobio s Milicom Veličković.

U kazinu, na početku žurke, sve je pucalo od ljubavi i dobrog raspoloženja, sve dok Terza nije shvatio da Sofija gleda u Milana Stojičkovića, sa kojim je ranije povezivana. Usledila je svađa i raskid, uz psovanje i vređanje, da bi potom Janićijevićeva pobacala Terzine stvari, uz polivanje.

- Mnogo si popularan, ne znaš kako ti se ćerka zove - provocirala je Terzu Sofija, a on joj nije ostao dužan.

- Ti ćeš meni ćerku u usta da uzimaš dr*ljo jedna iz Tetova - rekao je Terza.

- Mama ti je dr*lja iz Tetova, je*ala ti ona mater! Ja tebi ne mogu da ti vređam familiju, Kaluđerica je daleko od Novog Beograda. Koje dete?! Nisi ni video dete bre... I ja tebe ku*kin sine, je*em li ti sve što imaš. U tebe neko da se zaljubi ku*vin sine, m*rš. Ku*vi si pravio dete, ne znaš ni kako se zove, ma*š u pi*ku materinu - rekla je Sofija.

- Je l' vi čujete šta izgovara ova dr*lja?! Mama ti je dr*lja što ti čestitku nije poslala - rekao je Terza.

- Koje dete, nisi ga video pi*ka ti materina, više ga viđa moj prijatelj koji ti h*fta Milicu, mamu ti je*em. Ne zna se ko je detetu otac, ku*vin sine - rekla je Sofija.

Da sve bude još čudnije, posle svega ovoga zaspali su zajedno u krevetu.

Tim povodom kontaktirali smo Brankicu, Sofijinu majku, koja je, po svemu sudeći, šokirana novonastalim dešavanjima u Beloj kući.

- Nemam komentar i ne planiram da se oglašavam povodom rijalitija - čvrsto je odlučila Brankica, koja je, kaže, očekivala Terzine psovke na račun nje i porodice.

- Znala sam sve. Zato tu vezu nisam i neću podržati - bilo je sve što je rekla Sofijina majka za Pink.rs.

Autor: D. T.