OGORČENA SAM! Sofija optužila Terzu da je K*RVIN SIN, a sada se oglasila njegova majka Milena: Za Janićijevićevu ne želi da čuje!

Milena Terzić, majka učesnika "Elite" Borislava Terzića Terze, oglasila se za naš portal nakon sinoćnje drame njenog sina i njegove devojke Sofije Janićijević, koja ju je žestoko izvređala.

Iako godinama izbegava da se oglašava i komentariše sinovljeve izbore i postupke u rijalitiju, Terzina majka nije ostala imuna kada smo je pozvali zbog reči koje je na njen račun odgovorila snajka Sofija Janićijević.

- Mama ti je dr*lja iz Tetova, je*ala ti ona mater! Ja tebi ne mogu da ti vređam familiju, Kaluđerica je daleko od Novog Beograda. Koje dete?! Nisi ni video dete bre... I ja tebe ku*kin sine, je*em li ti sve što imaš. U tebe neko da se zaljubi ku*vin sine, m*rš. Ku*vi si pravio dete, ne znaš ni kako se zove, ma*š u pi*ku materinu - rekla je Sofija Terzi, što je zgrozilo njegovu majku.

- Užas, užas, teški užas! Kastastrofa! To je to, ništa više neću da kažem, haos - zgrožena je bila Terzina majka kada smo je pozvali.

Zanimalo nas je da li podržava sinovljevu vezu s Janićijevićevom.

- Bože sačuvaj, ma kakvi! Samo to mogu da kažem. Ništa ne podržavam više, ogorčena sam na sve živo moguće, to je to - bilo je sve što je rekla za Pink.rs.

Sofijina majka van sebe od šoka

Podsetimo, ovim povodom kontaktirali smo i Sofijinu majku Brankicu, koja je odlučila da se više ne oglašava po pitanju ćerkinih postupaka u rijalitiju.

- Nemam komentar i ne planiram da se oglašavam povodom rijalitija - čvrsto je odlučila Brankica, koja je, kaže, očekivala Terzine psovke na račun nje i porodice.

- Znala sam sve. Zato tu vezu nisam i neću podržati - bilo je sve što je rekla Sofijina majka za Pink.rs.

Autor: D .T.