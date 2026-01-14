NAŠLA NOVOG POSLE ALIBABE?! Stanija priznala da li ima dečka: Može poklon, pažnja, rukica, nogica... (FOTO)

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević definitivno je stavila tačku na veridbu s aktuelnim učesnikom "Elite" Asminom Durdžićem Alibabom, te sada u Americi živi život punim plućima, a fanovi na mrežama prate joj svaki korak.

Veliku pažnju privukli su njeni novi storiji, gde je uhvatila i mušku ruku, te su svi zaključili da je Stanija posle Alibabe okrenula novi list i utehu pronašla kraj novog muškarca. Tim povodom se sada oglasila Stanija, te otkrila svoj emotivni status:

- Moj trenutni status veze - još uvek sveže singl! Može, može poklon - dodir ne može! Ruže, dejt, pažnja - može, može. Status dečka? Javnosti? Ne može! Rukica, nogica, kadar mali, da se neka ne javi kad mediji budu zvali - u svom stilu objasnila je Stanija, aludirajući na Aneli Ahmić, bivšu ženu svog bivšeg verenika Asmina.

Napravila mu haos zbog Maje Marinković

Inače, Asmin već mesecima pokušava da osvoji Maju Marinković, Stanijinu drugaricu. Dobrojevićeva je nedavno za Pink.rs priznala da je pred Asminov ulazak u rijaliti sa njim imala problem, i to baš zbog Maje.

- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: ‘'Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!’'. Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje u mom brendu te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju – ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija za Pink.rs i dodala:

- Da sam ja tražila slike njegovog druga zapalio bi i mene i druga! Toliko je bolesno ljubomoran. Ali kod njega važe dupli standardi - on može sve, žena ne sme ništa - poručila je Dobrojevićeva za naš portal.

