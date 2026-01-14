AKTUELNO

Domaći

NAŠLA NOVOG POSLE ALIBABE?! Stanija priznala da li ima dečka: Može poklon, pažnja, rukica, nogica... (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević definitivno je stavila tačku na veridbu s aktuelnim učesnikom "Elite" Asminom Durdžićem Alibabom, te sada u Americi živi život punim plućima, a fanovi na mrežama prate joj svaki korak.

Veliku pažnju privukli su njeni novi storiji, gde je uhvatila i mušku ruku, te su svi zaključili da je Stanija posle Alibabe okrenula novi list i utehu pronašla kraj novog muškarca. Tim povodom se sada oglasila Stanija, te otkrila svoj emotivni status:

- Moj trenutni status veze - još uvek sveže singl! Može, može poklon - dodir ne može! Ruže, dejt, pažnja - može, može. Status dečka? Javnosti? Ne može! Rukica, nogica, kadar mali, da se neka ne javi kad mediji budu zvali - u svom stilu objasnila je Stanija, aludirajući na Aneli Ahmić, bivšu ženu svog bivšeg verenika Asmina.

Foto: Instagram.com

Napravila mu haos zbog Maje Marinković

Inače, Asmin već mesecima pokušava da osvoji Maju Marinković, Stanijinu drugaricu. Dobrojevićeva je nedavno za Pink.rs priznala da je pred Asminov ulazak u rijaliti sa njim imala problem, i to baš zbog Maje.

Foto: Pink.rs

- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: ‘'Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!’'. Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje u mom brendu te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju – ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija za Pink.rs i dodala:

- Da sam ja tražila slike njegovog druga zapalio bi i mene i druga! Toliko je bolesno ljubomoran. Ali kod njega važe dupli standardi - on može sve, žena ne sme ništa - poručila je Dobrojevićeva za naš portal.

pročitajte još

Alibaba varao Staniju? Sateran u ćošak, dobio pitanje kojem se nije nadao! (VIDEO)

Autor: D.T.

#Asmin Durdžić

#Stanija Dobrojević

POVEZANE VESTI

Domaći

Nakon što je usijala sve objavom ruža, oglasila se Stanija! Rešila da stane na put svim nagađanjima: Ko u ovome vidi mržnju, NOSI JE U SEBI, tačka! (F

Domaći

Zove po 500 puta dnevno, ali mi sada NEDOSTAJE: Stanija Dobrojević progovorila o detaljima veze sa Asminom, pa priznala: Ova agonija ne znam dokle će

Domaći

PROŠLOST OSTAVLJAM TAMO GDE JOJ JE MESTO! Stanija pokazala kako proslavlja Božić, a Asmina je precrtala zauvek: Naučila sam lekciju!

Domaći

STANIJI PUNO SRCE ZBOG MAME! Pokazala slike sa Slavicom iz Amerike, pa otkrila zašto u Majamiju NE MOŽE DA STEKNE PRIJATELJSTVA

Domaći

Do kraja života: Stanija se udaje za Alibabu, na ruci joj šljašti dijamantski prsten od 70.000 evra! (FOTO)

Domaći

STANIJA SE USELILA U NOVU LUKS KUĆU U MAJAMIJU! Potpisala ugovor, pa pokazala POGLED IZ KUĆE! (FOTO)