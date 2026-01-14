NE PLAŠIM SE TOG SEDOG LUDAKA! Oglasio se sin Jovane advokatice posle uvreda, kleveta i pretnji Bore Santane: Znam kako ću to rešiti!

Belu kuću danima trese žestoki sukob ovonedeljnog vođe "Elite" Jovane Mitić advokatice i Bore Santane, kog je u ponedeljak uveče zajedno sa Urošem Stanićem imenovala za potrčke i poslala u izolaciju.

Bora je zbog toga, između ostalog, doživeo nervni slom, te je Jovani izgovorio najstrašnije uvrede, psovke, klevete, kletve i pretnje – njegove reči pale su joj toliko teško da joj se u trenutku slošilo, a najviše su je zabolele užasne uvrede i kletve na račun njenog sina Lazara.

Santanu su zbog svega što je izgovorio Jovani, ali i drugim ukućankama, žestoko osudili brojni cimeri, koji su se ogradili od njegovog ponašanja i istakli da ih je sramota reči koje je u stanju da izgovori. On je danas pokušao da sa Jovanom spusti loptu i izvini joj se za sve što joj je izgovorio, dok je ona odlučna u tome da mu preko teških reči nikada neće preći, a mi smo kontaktirali Lazara, Jovaninog sina.

- Kao i majka, ja sam pravnik, sa pravne strane znam kako ću to rešiti. Nisam fanatik tužakanja, ali mešanje ljudi koji nemaju veze sa ovim formatom je nedopustivo - naglasio je Lazar i dodao:

- Kao muško i neko ko je fizički spreman, iskreno se ne plašim sedog ludaka sa indeksom telesne mase na 30 i jako čudnim tendencijama - poručio je on za Pink.rs.

Autor: D. T.