Moral dole, ruke gore! Rada Todorović isprozivale takmičare Elite 9, pa žestoko ponizila Aneli zbog muvanja sa Janjušem, Filipom i Anđelom (VIDEO)

Žestoko!

U novom izdanju radio "Amnezije", Radmila Todorović u sklopu svoje rubrike prečešljala je aktuelne teme iz Bele kuće.

- Aneli i tri musketara. Na sinoćnoj žurki Aneli nije stala. Nežni dodiri i senzualni ples sa Anđelom. Sve bi bilo slatko da se nisu ograđivali. Na kraju je otišla kod Janjuša sa kojim se zamalo poljubila. Na kraju je otišla kod najboljeg druga bivšeg verenika, Filipa. Terza je saznao za neka dešavanja Sofije i Filipa. Na žurki se svađa anstavila, obezbeđenje je reagovalo. S obzirom da su govorili da sebi ne dozvoljavaju greške, prekucali su igricu. Od klinca napraviš princa za kajanje. Beboni skinuo 10 kilograma pa umislio apolona. Ako ste se ponadali da je Fićko samo kuliralo ribe, pogrešpili ste. Maja je poludela dok je o muvao ribe. Da li je ovo kraj drugarstva ili će ozvaničiti vezu? Nakon žurke završili su zajedno i možemo reći da je sve gorelo. Moral dole, ruke gore! Dušica završila sa Asminom u hotelu, pa sutradan promenila razne priče. Svi računaju da su imali odnose, a Asmin stalno menja priče. Karić je igrao otvorenim kartama sa svim ljudima. Osim Matore i Dače svi su mu se šlihtali. Lako je da miševi kolo vode kad mačke nema - rekla je Rada.

Autor: A.Anđić