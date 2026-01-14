ČUO SAM SE S NJOM, REKLA JE MI JE DA... Terzin brat razvezao jezik nakon skandala na krštenju Barbare: Evo na koji se potez Milica odlučila vezano za ćerku i porodicu Terzić

Domaća javnost i dalje bruji o krštenju Barbare Veličković, ćerke Milice Veličković i aktuelnog učesnika "Elite" Borislava Terzića Terze, gde je došlo do neprijatne scene između roditelja devojčice koji su se sukobili u crkvi iz koje je Terzić izašao uplakan jer su ga, kako je ispričao, napolje terali prijatelji njegove bivše verenice.

Terza je u Beloj kući prepričavao šta se sve između njega i Milice izdešavalo u crkvi, a sada se prvi put nakon krštenja za Pink.rs oglasio Miloš Terzić, Terzin brat.

- U jednu ruku je razumem, u drugu ne. Čuo sam se posle sa Milicom, posle proslave u restoranu, pričali smo o svemu. Bila je kivna jer je videla novinare, bio je ozvučen, a ja sam joj rekao - sve i da ga nisu izveli, ovo bi bilo propraćeno jer je i Milica sama iz rijalitija, to interesuje ljude, i sa njim i bez njega. To je neko teranje inata, i Milica, Sofija, Terza... Svi teraju inat, a jedino će dete da ispašta - rekao je Terzin brat za Pink.rs.

Terza je u više navrata istakao da može samo da pretpostavi kako se članovi njegove porodice nose s tim što nisu bili pozvani na krštenje, te nas je zanimao Milošev odgovor.

- Žao nam je što nismo prisustvovali krštenju, ali i bolje što nismo jer ne znam kako bismo odreagovali na te provokacije, iako mi ništa nismo tu krivi. To što je on napravio, napravio je. Napravićemo mi jednu feštu kad on izađe tim povodom, sigurno - rekao je on.

Ipak, obelodanio je lepe vesti - Terzići bi uskoro trebalo da vide malu Barbaru.

- Dobili smo odobrenje, uzeću Barbaru ovih dana, pa da dođe malo kod nas. Dogovorio sam se sa Milicom. Ona ne sprečava babi i dedi da vide dete, tako mi je rekla, da mogu da dođem da je uzmem kad god poželimo da je vidimo. Otići ću ovih dana, malo sam sad u gužvi posle praznika, možda već sada u nedelju, za vikend. Eto, desi se nešto lepo, ja napolju pokušavam da ispeglam, a on napravi takvu glupost unutra! Toliko me je iznervirao... Ode korak napred, a dvadeset nazad - iskren je Terzin brat za Pink.rs.

Autor: D. T.