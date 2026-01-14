Ne želim da nečija deca plaču zbog mene: Anita samu sebe ukopala, posle ovih reči bacila veću sumnju na navodnu aferu sa Reljom Popovićem (VIDEO)

Saterana u ćošak!

U novom izdanju radio "Amnezije", Anita Stanojlović je progovorila o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem.

- Gde si na kraju čula Reljin album? - pitao jeBora.

- Nisam čula nigde. Ja sam Dači postavila pitanje da bude direktan. Ne znam kako mogu da čujem album koji nije izašao. Ja Reljin album nisam čula. Da sam čula verovatno bi bilo u studiju, jer nisam znala da može na telefon. Njegov album nije izašao, ne znam ni da li će izaći, ni da li ga je spremio. Ovde stavljam tačku. I da se desilo i da nije ne treba nikoga da zanima. To je moj privatni život i to je moja privatna stvar. Ti nastavi da pričaš, ja neću. Ja neću da budem osoba koja kvari nečiju porodicu. Ne želim da nečija deca plaču zbog mene. Ja sam lajkove slala drugoj osobi - rekla je Anita.

- Ja podržavam preljubnice i podržaću i tebe - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić