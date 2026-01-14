Opšti haos oko Đukića! Maja ne prestaje da divlja: Saznala za Filipovo ljubljenje Boginje! On obrće priču iz minuta u minut i brani se AMNEZIJOM! (VIDEO)

U novom izdanju radio "Amnezije" došlo je do suočavanja Maje Marinković i Filipa Đukića nakon nove vrele akcije, ali im se ubrzo pridružila i Tanja Stijelja Boginja.

- Filip se vadi da se ne seća, ali se seća vrlo dobro. Ja sam otišla, a on se stvorio u sobi na krevetu. Rasprava je trajala i na kraju smo završili zajedno. Ja se ne vadim na alkohol. Ljudi imaju pravo da kažu sve i svašta, ali eto, to se ponovilo. Filip se kladio sa Janjušem, što sam mu zamerila. Videćemo, popričaćemo. Ulazimo u praznike puni ljubavi i entuzijazma. Stojim iza svega što radim. Nisam se zaljubila, ali mi se dopada - rekla je Maja.

- Jesi li sinoć izgorela? - pitao je Bora.

- Nisam. Ja to nisam videla. Anđelo i ja smo đuskali, nisam to videla - rekla je Maja.

- Kako sam ja Boginji dao lažnu nadu? - pitao je Filip.

- Prvo smo bili Kačavenda, ti i ja. Rekao si da je tvoj ćale jedino mene pozdravio - rekal je Boginja.

- Meni ne pada na pamet da budem deo cirkusa - rekla je Maja.

- On je rekao da je jedino iskreno bilo sa mnom - rekla je Boginja.

- Boginja ti imaš napadan stav. Niko te ne napada. Sa mnom nećeš veštačku svađu nećeš dobiti - rekla je Maja.

- Ti pričaj sa svojim je*ačem, drugom ili šta je već. Plašiš se Maje i ne smeš da pričaš, a druge devojke kanališ - rekla je Boginja.

- Ja rekao Asminu da je sa Majom fejk? Nek dođe Asmin - rekao ej Filip.

- Šta se vi pričali ja ne znam. Vi ste tu stajali, ti si rekao da je jedino iskreno Boginja u tebe iskreno zaljubljena i da si prema njoj jedino bio iskren. To znači da smo nju nisi hteo da ukanališ - rekao je Asmin.

- To za Boginju sam ponovio sto puta - rekao je Filip.

- Zavlačiš Boginju deset dana - rekao je Asmin.

- Samo smatram da ostale devojke nisu bila zaljubljene u mene. Nemojte da izvrćete stvari! Ja nikoga nisam ukanalio, samo smatram da je ona iskreno bila zaljubljena u mene i zato nisam hteo se*s sa njom da je ne bih ukanalio - rekao ej Filip.

- Vama su sad svi krivi jer ne znate u kakvom ste odnosu. Poljubio me tri puta u obraz i rekao da idemo u krevet, a ja nisam htela. Ja sam legla i posle pet minuta su rekli da se oni je*u - rekla je Boginja.

- Znači daješ joj lažnu nadu - rekla je Maja.

- Toga ne mogu da se setim, ali ako devojka kaže ja verujem - rekao je Filip.

- Je l' se nadaš vezi? - pitao je Asmin.

- Ne znam - rekla je Boginja.

- Ja ne znam da li ću ući sa nekom u vezu. Ja ništa ne obećavam. Ne moram da komuniciram ni sa njom ni sa Majom - rekao je Filip.

- Zašto mene onda proganjaš u diskoteci? - pitala je Maja.

- Ovo ste hteli i evo vam. Ja sve vidim, sve sam vdieo sinoć! Za mene ste sve iste! Sve ste utorak devojke . On te ne želi šta radiš na silu - uleteo je Mića.

