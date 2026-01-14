Ona je bila predmet za pražnjenje njegovih testisa: Žana Omnia EKSPLODIRALA, pa obrisala patos drugaricom Vanje Živić! Zadala završni udarac bivšem mužu: Bobanac je postao ustanova za ludake, nekad je imao kriterijume! (FOTO)

Reže rečima!

Žana Omnia je nakon oglašavanja drugarice Vanje Živić, Lejle u emisiji „Pitam za druge“ bez zadrške oplela po svima na svom Instagram profilu. Ona je oštro reagovala na navode iznete u emisiji, ne štedeći ni bivšeg muža Bobanca. Kako tvrdi, granica je pređena u trenutku kada je u priču umešana njena ćerka.

- Nakazo vodi računa o tome kako te je muž zlostavljao, tukao, kako nisi mogla svoje dete da zaštitiš dok šiljiš polni organ ne bi li zaradila dva dinara i kupila kartu iz tog pizdovca odakle si došla do Beograda na pražnjenje testisa da bi pričala o meni. Ove ne znaju ni za šta osim za mene. Ovaj Bobanac je postao ustanova za ludake, nekada je imao kriterijume.

Odmah se osvrnula i na bivšđeg muža Bobanca.

- Ona daje zapravo sebi da u njegovo ime priča o našem detetu, nebitne ste kokoške posle ovoga i ovakvog vašeg ponašanja po njegovoj direktivi jedini glavni odgovorni ubuduće mi je on. Šta je ovo, najezda Bobanovih “prijateljica” na mene? Sve može ali ime mog deteta da se spominje a on je to dozvolio e to ne može. Trenutno imam vremena pa ću se baviti ovim nesretnim ljudima ubuduće Ja sa ovom budalom nikada nisam pričala - napisala je, pa dodala:

- Ja ljubomorna a Bobanac večeras bio na rođendanu ćerke kod moje najbolje drugarice a mogao je da ne dođe. Koga da provocira nego mene, pojavljivanjem samim na rođendanu pokazalo je sve. Evo dokaza od večeras, pa što nije poveo verenicu nego je došao sam. Posle svega što radi u medijima sa ovim teletabisama ne bi li od mene iz njemu poznatih razloga napravio donju u celoj priči. Sledeći stori Bobanac na rođendanu za mojim stolom večeras koji se nije obratio rečima ni meni ni Irini. Kao što me ove budale ne zanimaju tako me ne zanima ni Bobanova verenica koju sam skupa videla jednom u životu. Ova šuoljoglava Vanja priča da mene verenica mrzi a ova da ja nju ne mogu da gledam očima. Degenke, ja sam bivša, pišete verenici ne meni.

- Obe spodobe me pljuju večeras na televiziji, a on juri gde sam ja večeras i sedi sa mnom za istim stolom. Pa sramno, bolesno i ovo je već za istureno odeljenje Bobanac. Pravda za bolest Bobanca. Bobanac bi bio mnogo suroviji, kaže da on daje izjavu ali suroviji u igranju klikera.

- Mislim da je Bobancu preko potrebna pomoć državne ustanove za mentalne bolesti što mu inače u prošlosti i nije bilo strano i vrlo sam zabrinuta za njegovo zdravlje.

- Ovim je Bobanac opet potvrdio da želi da se uključuje i oglašava preko ovih debila dok on sedi sa mnom na rođendanu ahahaha jedva čekam da čujem šta imaju da ispričaju o meni, to jest da on preko njih pošto verovatno testise više nema izgleda da su mu isisale sve što su mogle, jadan Bobanac, sledeći put ove degne pripremi bolje. Sada slobodno gledaj posmatraj i uživaj kako izgleda odbrana moje časti i mog deteta. O bivšima sve najbolje ahhhaa.

- Žena koja ima sina priča da moja ćerka treba da staje na stranu oca ili majke i da bira. Bolest nažalost ne bira a ovakvima po svemu sudeći kao i Bobancu nema pomoći. Deca treba da uživaju u ljubavi oba roditelja, a izmeđuostalog moja ćerka je stasala osoba i vaspitavala sam je da voli i oca i majku i da se strane ne biraju. Hvala Bogu pa je preinteligenta i ovakve spodobe ne sluša i razume da su mentalno oboleli. Moja ćerka je odlično a ne loše kako ona kaže, srećna vesela i preinteligentna devojka. Tako da spodobo zovi Bobanca pa sa njim pričaj o psihijatrijskim zenama. Ova čudno gadna žena priča o životu mog deteta i priča kako dete treba da staje na stranu oca ili majke. Je l' ova mentalno zaostala osoba čuje sebe šta priča? Ovoj treba oduzeti dete! Bolje joj je da vodi računa o svom sinu i zaštiti ga ali s obzirom da vidim kako razmišlja, što znači da deli mišljenje sa mojim bivšim mužem, mislim da je nesposobna da odgaja svoje dete i usmerava ga na normalan vid razmišljanja. Zato ima problema sa svojim bivšim mužem koje ima, sada sam sigurna da je sve sama izazvala i da je njen bivši muž za sve u pravu a to su problemi koje je imala oko deteteta sopstvenog.

- Ovu budalu sam takođe videla tri puta u životu. Ova je odjednom i Vanjina drugarica, inače je i ona bila predmet za pražnjenje njegovih testisa.

Autor: A.Anđić