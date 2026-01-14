Stavili tačku na spekulacije: Ena i Peja progovorili o veridbi, evo kakve planove su napravili za budućnost (VIDEO)

Ovo su svi čekali!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugosili su bivše učesnike ELite 8, Enu Čolić i Jovana Pejića Peju koji su u samom startu progovorili o veridbi.

- Ne planira da kleči. Meni je presmešno kako ljudi shvataju zdravo za gotovo. Klečanje po snegu, pa posle prekidaju. Mi to ne uzimamo zdravo za gotovo. Mi od avgusta živimo zajedno, ne žuri nam se da zbog nekoga nešto uradimo - rekla je Ena.

- Kad Bog dragi bude rekao. Ne žurimo. Mi se volimo, kad dođe do veridbe doći će. Velika je razlika napolju i unutra. Dobro je što smo prošli kroz te neke situacije. Posle svega smo opstali - rekao je Peja.

- Jesi li promenio mišljenje o ljudima unutra? - pitao je Panda.

- Mogu da prepoznam sad ko manipuliše sa mnom. Najviše vremena provodim sa Enom i to mi je najbitnije. Nemamo potrebe da kući igramo rijaliti i da se svađamo. Ja sam se sa nekim malim krugom prijatelja družio i pre rijalitija. Ne vidim da su oni drugačiji prema meni - rekao je Peja.

- Hvala Bogu na rijalitiju, promenio me dosta - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić