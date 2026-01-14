Luka se ponašao kao da je i on bio sa Sitom! Ena Čolić unakazila bivšeg prijatelja, pa žestoko osudila njegove vrele akcije sa Anitom: Više je poštovao Aneli (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugosili su bivše učesnike ELite 8, Enu Čolić i Jovana Pejića Peju koji su u odmah prokomentarisali učešće Asmina Durdžića u Eliti 9.

- On se jeste snašao i to stoji. Razlozi što ga ljudi smatrju za ozbiljno jeste viski. Moje mišljenje o Aneli je nepromenjeno. Ona je glupa i zla. Ona je htela nešto da izimitira iz prošlih sezona. Prošle godine je totalno lajsnula. Kad sam videla njenu porodicu prošle godine sve mi je bilo jasno. Ona je sama i eto od tuda dolazte njeni nervni slomovi - rekla je Ena.

- Ona pravi trougao da bi bila najbitniji igrač. Zapravo je samo pokazala da ne zna šta radi. Ja da gledam svoju rođenu majku sa Hasanom i Pejom rekao bih: "Šta je sa ovom ženom" - rekao je Peja.

- Najtužnije je što su roditelji. Nije mi jasno da se neke stvari dopuštaju. Očekivala sam mnogo više od njega, a ne od nje. Očekivala sam da je odgovorniji. Mislim da tu nije isključeno da se spusti lopta. On neće samo zbog podrške. Da se samo njega tiče i da se samo on pita on bi završio sa njom - rekal je Ena.

- On je sa Miljanom spavao, što ne bi i sa bivšom ženo. Ne mogu oni da imaju hemiju kao pre tri godine - rekao je Peja.

- To je bila neka after slučajnost, pa se desilo dete. Ja sam čula da je Asmin tvrdio da je bio sa Sitom,a Luka se ponašao kao da je i on bio - rekla je Ena.

- Ni oni sami ne znaju šta su radili pre deset godina - rekao je Peja.

Ena je odmah dala svoj sud o odnosu njenog bivšeg druga Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Luka se divno ponaša prema svojoj devojci. Sa većim poštovanjem je bio sa Aneli. Mene je Peja baš sačuvao u svakom smislu - rekla je Ena.

- NJoj je to sad kao dobar dan - rekao je Peja.

Autor: A.Anđić