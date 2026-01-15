On je za svaku sitnicu slao sate i datume rođenja... Filipova bivša devojka progovorila o njegovoj ljubomori, pa dala sud o njegovom odnosu sa Majom: ONA JE LUDA! (VIDEO)

Bez zadrške!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugosili su bivše učesnike ELite 8, Enu Čolić i Jovana Pejića Peju. Ena je ovom prilikom prokomentarisala odnos Maje Marinković i Filipa Đukića, koji je inače i njen bivši dečko.

- Meni su Maja i Filip takav klik da mi je to najnormalnije da se desilo. Ja ne znam koliko moraš da pošandrcaš da misliš da Filipom nešto ozbiljno. Sve žene su lude koje misle sa njim nešto ozbiljno. Njega je povredilo što sam ja rekla da sam ga smatrala totalno neozbiljnim. To je sve bilo idi mi - dođi mi. Maja je jako ljubomorna i Filip nije njen kalibar. Ona to radi samo zbog Takijeve čestitke i publike - rekla je Ena.

- Moja devojka je baš ljubomorna. Kao da sam ja neko detence malo - rekao je Peja.

- Peja je isto mnogo ljubomoran, ali neće to da prizna javno - rekla je Ena.

- Ja više sa strane čekam na penal - rekao je Peja.

- Maja je luda, nije to samo ljubomora. Ja znam šta je Filip radio dok je bio sa bivšom devojkom. To znam jer imamo zajedničkog astrologa. On je za svaku sitnicu slao sate i datume rođenja kako bi saznao šta ona radi kad ode svojoj kući. Svi su ljubomorni samo neko manje, a neko više pokaže - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić