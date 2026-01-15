AKTUELNO

Domaći

On je za svaku sitnicu slao sate i datume rođenja... Filipova bivša devojka progovorila o njegovoj ljubomori, pa dala sud o njegovom odnosu sa Majom: ONA JE LUDA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez zadrške!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugosili su bivše učesnike ELite 8, Enu Čolić i Jovana Pejića Peju. Ena je ovom prilikom prokomentarisala odnos Maje Marinković i Filipa Đukića, koji je inače i njen bivši dečko.

pročitajte još

Luka se ponašao kao da je i on bio sa Sitom! Ena Čolić unakazila bivšeg prijatelja, pa žestoko osudila njegove vrele akcije sa Anitom: Više je poštova

Foto: RED TV Printscreen

- Meni su Maja i Filip takav klik da mi je to najnormalnije da se desilo. Ja ne znam koliko moraš da pošandrcaš da misliš da Filipom nešto ozbiljno. Sve žene su lude koje misle sa njim nešto ozbiljno. Njega je povredilo što sam ja rekla da sam ga smatrala totalno neozbiljnim. To je sve bilo idi mi - dođi mi. Maja je jako ljubomorna i Filip nije njen kalibar. Ona to radi samo zbog Takijeve čestitke i publike - rekla je Ena.

- Moja devojka je baš ljubomorna. Kao da sam ja neko detence malo - rekao je Peja.

- Peja je isto mnogo ljubomoran, ali neće to da prizna javno - rekla je Ena.

Foto: RED TV Printscreen

pročitajte još

Stavili tačku na spekulacije: Ena i Peja progovorili o veridbi, evo kakve planove su napravili za budućnost (VIDEO)

- Ja više sa strane čekam na penal - rekao je Peja.

- Maja je luda, nije to samo ljubomora. Ja znam šta je Filip radio dok je bio sa bivšom devojkom. To znam jer imamo zajedničkog astrologa. On je za svaku sitnicu slao sate i datume rođenja kako bi saznao šta ona radi kad ode svojoj kući. Svi su ljubomorni samo neko manje, a neko više pokaže - rekla je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

DALA SVOJ SUD: Evo šta mama Luke Vujovića misli o njegovom odnosu sa Aneli i Sandrom! Sve će vam biti jasno nakon njenih reči!

Zadruga

Haos na sve strane! Aneli i dalje stoji uz tvrdnje da je Hana narkomanka, pa progovorila o njegovoj baki Nadi Ružanji (VIDEO)

Zadruga

'RAZMIŠLJAM O NJEMU!' Miljana otkrila za kim joj srce ČEZNE, pa dala svoj sud o vezi Maje i Stanislava: MISILA SAM DA ĆE SE ON... (VIDEO)

Domaći

DALA SVOJ SUD: Ana Radulović bez dlake na jeziku prokomentarisala odnos Tedore i Bebice! (VIDEO)

Domaći

Dobijam strašne uvrede, iza kojih stoji možda i ona: Kaća otkrila koliko ju je Kija povredila, pa progovorila o TUŽBI, oženjenom žandarmu i svom supru

Zadruga

BEZ ZADRŠKE: Matora i Janjuš očitali Filipu lekciju, zamerili mu OVO, pa dali svoj sud o njegovom odnosu sa Majom! (VIDEO)