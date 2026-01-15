Kao da sam u teranju, ispao sam p*čka: Đukića stiglo gorko kajanje zbog vrelog plesa s Aneli, povukao se i očistio put takmičarima da ga urnišu! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Zašto pričaš da te Filip smarao celu žurku kad to nije istina? Vaćario se i ljubio sa Aneli, pa onda išao kod Boginje. Tebi je došao kad više nije mogao da iskontroliše svoje nagone - glasilo je pitanje.

- Drago mi je zbog ovog pitanja jer čujem detalje drugih situacija. Sačekaću sutra da vidim neke stvari, ali sat vremena pred kraj žurke je Filip krenuo meni da prilazi. Mi smo bili zajedno dok nismo došli do sobe, a onda se završilo kako se završilo. Dača je bio pored nas u krevetu i zna odlično kako je tekao razgovor. Ne mogu da kažem da se ne sećam kada se to desilo - rekla je Maja.

- Ona je bila besna jer joj Filip nije prišao celu noć nego tek u 4 i 15. Ušla je unutra i kod DJ su se nešto peckali, a ona ga je odbijala i ne znam što ga je odbijala kada je posle završila s njim - rekla je Boginja.

- Nju ne treba da zanima zbog čega smo mi i da li smo mi završili zajedno. Pomiri se s tim da ti je prišao kad se napio u 4 i 15, isk*rao te posle i to je to - rekla je Boginja.

- Ti trebaš da pričaš o svojoj situaciji, ona devojka nije normalna - rekla je Maja.

- Prvi put me je u rijalitiju blam mog ponašanja od sinoć. Imaju pravo da se naljute i Luka i Janjuš i Asmin, ovo mi je užas i ispao sam p*čka. Ovo mi se napolju ne dešava, ovde sam kao u teranju nekom. Imaju prava svi da me razapnu i da me j*bu, nemam pravo ovde ništa da kažem - rekao je Đukić.

- Filip je od heroja nacije kog su svi voleli i komentarisali, došli do toga da ga oni kritikuju. Takmičare zaboli kad urade njima, a kad oni rade drugima onda nema veze. Filip isključivo j*be utorkom na sredu, njega boli k*rac ko je čija devojka. Sada se Boginja bori da ne bude ovakva ili onakva, šta će ti on p*čka ti materina? - upitao je Mića.

- Sinoć su i muškarci i žene pokazali ko su i šta su. Đukić je danas trebao da stane iza Maje, a on je stavio na stand by - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić