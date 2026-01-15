AKTUELNO

Videli su se tri dana pred njen ulazak, a kad je Nikolija zvala... Dača obelodanio sve što je mu je Anita pričala o odnosu sa Reljom! Ona skočila kao oparena i ponovo se ukanalila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u programu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Danila Daču Virijevića.

- Možeš li sad pred svima da kažeš šta si rekao Darku i koju tajnu ti je Anita rekla - glasilo je pitanje.

- Anita se ovde više puta odala kad sam postavljao pitanja i samo sam iz nje hteo da izvučem neke stvari, pa je ona samo potvrdila. Kad je Anita ušla često je slušala pesmu "Seks mašina" i uvek sam govorio da to radi zbog Anđela i ona mi je rekla da to nije istina. Došla mi je u krevet i rekla mi je da joj je to omiljena pesma jer je spolja bila u kombinaciji sa Reljom. Upoznali su se u Budvi, bili su u kombinaciji, dolazila je u studio, tamo si imali odnose, pili džin tonik, kući se vraćala sa masnicama... Rekla je da je s*ks bio neviđen, da je ovde niko ne zanima i da jedva čeka da napusti kući da bi mogla da se viđa sa njim. Oni su lajkovali storije jedno drugome, a dokaz da ona i dalje postoji je da mu Tamara lajkuje storije. Videli su se tri dana pred njen ulazak, imali su s*ks. Ona je rekla da će da uđe, a on je rekao da to ne gleda, ali da je podržava jer ima dete da zaradi. Ona je zaboravila da ponese majicu, on joj je dao - pričao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odmah da te demantujem za majicu, ja tu majicu nemam - govorila je Anita.

- Rekla je da ima par pesama koje je čula, da pesme kidaju i da jedva čeka da izađu. Kad je Nikolija njega zvala on je pričao kako radi u studiju. Ja sam joj postavio pitanje na "Igri istine" i tu sam je navukao, pitao sam je za novi album, a ona je rekla: "Hoćeš da kažeš da sam bila kod njega u studiju?". Ona ima dva grama mozga. Samo sam hteo da dokažem da od mene ne možeš da praviš budalu. Ona nije htela da prizna da mi je rekla da su Maja i Anđelo imali s*ks. Mi kad smo pričali nismo imali bubice jer je ona moju bubicu bacila sa kreveta. Ona kad je ušla ovde rekla je da mnogo voli džin tonik, kako ga mnogo voli i da ga je letos pila. Ona se tri dana pred ulazak videla sa njim. Nije pričala da su bili u vezi, nego da su se viđali - pričao je Dača.

- Ovaj dečko nije normalan - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi koji poznaju Relju Popovića će znati šta on pije i da li je to džin tonik - rekao je Terza.

- Ona je naručivala lajkove i majice dok je bila sa Lukom u vezi, a ne znam gde je on sad? Ona je meni rekla kad je krenula da se muva sa Lukom da je to ne zanima i da je jedva čeka da izađe i ide u studio - pričao je Dača.

- Ja sam uvek pričala da bih sa Lukom bila u vezi i Mina to zna - dodala je Anita.

- Rekla je da taj s*ks ne može da se uporedi ni sa kim i da je modra išla kući i da ju je bilo blam koliko masnica je imala. - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita, da li si ovo ispričala Dači? - pitao je Milan Milošević.

- Dečko nije normalan. Ako je mogao da izmisli da je Maju j*bao njegov tata, može i ovo - rekla je Anita.

- Šta je on slagao? - pitao je Lepi Mića.

- Sve. Ja sam Luki rekla šta Dača može da kaže - pričala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

