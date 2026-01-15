Doživela totalni fijasko: Anita počela da puca pod pritiskom, Luka se izlanuo i obelodanio da je ona bila s Reljom! (VIDEO)

Izdao sopstvenu devojku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi otkrila sve što zna o Relji Popoviću i Aniti Stanojlović.

- Ja sam odmah znala, istog trenutka je Dača došao i rekao mi. Kada je Uroš pomenuo priču, mi smo svi ćutali, a oni su pretili da će ga prebiti - rekla je Kačavenda.

- Ti si retardirana babetina koju drma klimaks, k*rvetino jedna - rekla je Anita.

- Ušla si i namestila dečka, budaletino jedna - rekla je Kačavenda.

- Ona je meni samo rekla da Dača može da priča za Relju - rekao je Luka.

- Pa eto, sve si potvrdio - rekao je Dača.

- Ja sad hoću da idem kući, nek mi se skine rijaliti. Vi štitite ljude koji trebaju da se štite, od sada ćutim - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić