AKTUELNO

Domaći

Doživela totalni fijasko: Anita počela da puca pod pritiskom, Luka se izlanuo i obelodanio da je ona bila s Reljom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Izdao sopstvenu devojku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi otkrila sve što zna o Relji Popoviću i Aniti Stanojlović.

- Ja sam odmah znala, istog trenutka je Dača došao i rekao mi. Kada je Uroš pomenuo priču, mi smo svi ćutali, a oni su pretili da će ga prebiti - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Pobesnela: Maji pala roletna zbog Đukićevog povlačenja, žestoko ga isprozivala jer nije stao iza nje! (VIDEO)

- Ti si retardirana babetina koju drma klimaks, k*rvetino jedna - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ušla si i namestila dečka, budaletino jedna - rekla je Kačavenda.

- Ona je meni samo rekla da Dača može da priča za Relju - rekao je Luka.

pročitajte još

Blam nad blamovima: Anita izmislila da je trudna sa Lukom kako bi provocirala Aneli (VIDEO)

- Pa eto, sve si potvrdio - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sad hoću da idem kući, nek mi se skine rijaliti. Vi štitite ljude koji trebaju da se štite, od sada ćutim - rekla je Anita.

pročitajte još

Kao da sam u teranju, ispao sam p*čka: Đukića stiglo gorko kajanje zbog vrelog plesa s Aneli, povukao se i očistio put takmičarima da ga urnišu! (VIDE

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Promenio ploču: Luka priznao šta sad misli o Durdžićima, pa otkrio šta mu je Anita rekla o navodima da je bila sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Domaći

Odala se! Anita indirektno priznala da je bila sa Reljom Popovićem, Maja je podržala: Žene, vežite kerove za drvo (VIDEO)

Domaći

Zapetljala se u lažima: Anita samu sebe ukopala, posle ovoga svi još više sumnjaju da je bila sa Reljom! (VIDEO)

Zadruga

Pala u očaj: Aneli ne može da poveruje da se Luka i Alibaba podržavaju, ovakvom preokretu se nije nadala ni u snu! (VIDEO)

Domaći

Može da ustane i kaže da je bila sa Reljom: Luka urliče na Anitu, saznao šta mu je radila iza leđa! (VIDEO)

Zadruga

Sve puca od strasti: Anita i Luka jedva dočekali da razmenjuju poljupce, usijali izolaciju! (VIDEO)